Hacienda vigila con lupa a los propietarios de pisos: este error en la Renta puede salir muy caro

Cada año, la campaña de la declaración de la Renta obliga a millones de contribuyentes a rendir cuentas con Hacienda. Aunque para muchos el proceso resulta rutinario, lo cierto es que el sistema puede volverse más complejo cuando entran en juego situaciones patrimoniales como la propiedad de viviendas. En estos casos, los detalles marcan la diferencia entre una declaración correcta y un posible problema con la Agencia Tributaria.

Los propietarios de inmuebles deben prestar una atención especial a cómo declaran sus bienes. Ya no se trata solo de incluir ingresos, sino de hacerlo siguiendo unas normas muy concretas que afectan tanto a alquileres como a segundas residencias o transmisiones. La normativa fiscal contempla distintos supuestos y cada uno tiene un tratamiento específico, lo que aumenta el margen de error si no se conocen bien las reglas.

Rendimientos inmobiliarios

A partir de ahí, el fallo más habitual que detectan los expertos fiscales tiene que ver con la incorrecta declaración de los rendimientos inmobiliarios. Muchos propietarios omiten ingresos, los declaran parcialmente o aplican deducciones sin cumplir los requisitos establecidos. La Ley del IRPF regula con detalle cómo deben tributar estos rendimientos, pero el desconocimiento sigue siendo uno de los principales motivos de error.

Hacienda pone el foco en los propietarios: este error en la Renta puede salir muy caro / INFORMACIÓN

Uno de los casos más frecuentes es no declarar los ingresos por alquiler o hacerlo de forma incompleta. Todos los importes percibidos por arrendar una vivienda deben incluirse en la declaración, sin excepciones. Además, es importante calcular correctamente el rendimiento neto, restando únicamente aquellos gastos que están directamente vinculados al inmueble, como intereses de la hipoteca, reparaciones, impuestos o servicios. Un exceso o un defecto en estas deducciones puede derivar en ajustes por parte de Hacienda.

Amortización del inmueble

A esto se suma otro punto clave que muchos contribuyentes pasan por alto: la amortización del inmueble. La normativa permite deducir, con carácter general, hasta un 3% del valor de adquisición o del valor catastral de la construcción, lo que puede suponer un importante ahorro fiscal. Sin embargo, no aplicarlo correctamente o directamente ignorarlo implica pagar más de lo necesario o, en el peor de los casos, cometer un error que obligue a rectificar la declaración.

El problema se agrava cuando se aplican reducciones fiscales sin cumplir las condiciones. En el caso del alquiler de vivienda habitual, existen bonificaciones que pueden reducir considerablemente el rendimiento declarado. Pero estas ventajas solo son válidas si los ingresos se han declarado correctamente desde el inicio. Si Hacienda detecta irregularidades exigirá la regularización y eliminará el derecho a aplicar esas reducciones.

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Segundas viviendas

Además, hay otro descuido común: no declarar la renta imputada de segundas viviendas. Incluso cuando un inmueble no está alquilado, la normativa obliga a incluir una cantidad en la declaración en función de su valor catastral. Este detalle, aparentemente menor, es una de las causas habituales de requerimientos por parte de la Agencia Tributaria.