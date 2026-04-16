Ya se pueden aplicar las deducciones por el gimnasio o las gafas en la declaración de la renta

La Agencia Tributaria ya ha habilitado las casillas que permiten aplicarse las deducciones sociosanitarias de la Generalitat, que incluyen desgravaciones por la cuota del gimnasio, las gafas, el gasto en salud mental o por tratamientos de fertilidad, entre otros. Unos beneficios fiscales que se espera que alcancen a cerca de un millón de contribuyentes en el conjunto de la Comunidad Valenciana.

Precisamente, la ampliación del límite de renta para poder aplicarse estas deducciones -que pasa de 32.000 a 60.000 euros, en el caso de declaraciones individuales, y de 48.000 a 78.000 en las conjuntas- era una de las principales novedades para la declalración de este año, pero el fallo de cálculo del Consell a la hora de tramitarlas impidió que estuvieran disponibles en el arranque de la campaña. Así, aunque el Ejecutivo valenciano aprobó los cambios a finales de febrero y el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana a principios de marzo, no fue hasta finales de este mes cuando se convalidó oficialmente por las Cortes, lo que retrasó su publicación definitiva hasta el día 8 de abril, el mismo día que empezaba la campaña.

Ante esta circunstancia, desde la Agencia Tributaria optaron por deshabilitar temporalmente las casillas correspondientes a estas deducciones, para evitar errores que pudieran perjudicar a los contribuyentes, y solo una vez que entró en vigor la nueva normativa ordenó a sus equipos informáticos introducir las modificaciones necesarias en Renta Web. Finalmente, ha sido este jueves 16 de abril cuando estas deducciones y la nueva que se creó para el fomento de la música ya están disponibles en la aplicación y la página del organismo público.

¿Qué se puede deducir?

La normativa autonómica permite deducir hasta el 30 % del gasto en salud bucodental, hasta un máximo de 150 euros; el 30 % del coste de gafas y lentillas, hasta 100 euros; el 30 % del gasto en salud mental, con límite de 150 euros; hasta 100 euros por tratamientos de enfermedades raras o para quienes sufren alzhéimer; y hasta el 30 % de la cuota del gimnasio, con 150 euros de máximo.

A todas estas, además, este año hay que sumar la nueva deducción para el fomento de la música, que permite deducir hasta 150 euros por la compra de instrumentos y partituras, la tasa del conservatorio o la cuota de la banda de música.

Calendario de la campaña de la renta. / INFORMACIÓN

En este último caso, el contribuyente debe calcular el importe de la deducción a la que tenga derecho y debe incluirlo en Renta Web en el apartado “Otras deducciones” (casilla 1121), dentro del bloque de deducciones autonómicas. En el manual de ayuda a la presentación del IRPF 2025, se informa a los contribuyentes de cuál es la cuantía, requisitos, condiciones y límites para su aplicación y de cómo se cumplimenta en Renta Web.

Modificar una declaración ya presentada

En el caso de que un contribuyente ya hubiera presentado la declaración sin incluir el importe de estas deducciones, puede obtener información sobre cómo modificar esa declaración para incorporar las deducciones en el apartado de la Sede electrónica ‘Modificar una declaración ya presentada 2025’.

Una vez dentro, hay que seleccionar la declaración que se quiere rectificar y buscar, dentro de "apartados declaración" la pestaña "modificar declaración renta 2025 ya presentada" e ir siguiendo los pasos que se indican.

Una persona que hace la declaración de la renta en un ordenador. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

En este caso, no hay mayor problema al tratarse de un cambio que beneficia al contribuyente, que pagará menos o recibirá más devolución. Sin embargo, cuando el motivo de hacer una autodeclaración rectificativa es que, por ejemplo, no se han incluido todos los ingresos o se ha puesto una deducción a la que no se tenía derecho -es decir, que el cambio es a favor de Hacienda- hay que tener en cuenta los plazos.

Hacienda devolverá 436 millones en Alicante

En total, en la campaña de la renta de este año, la Agencia Tributaria espera 998.569 declaraciones en la provincia de Alicante, la cifra más elevada de la historia. Del total de declaraciones previstas, casi dos de cada tres -hasta un total de 616.789- resultarán a devolver, lo que significa un ligero incremento del 1 % sobre el año pasado. Eso sí, la cantidad que Hacienda ingresará a estos contribuyentes será menor que la de 2025, ya que, al menos según estos cálculos, se quedará en 436 millones de euros, un 0,5 % por debajo.

Por su parte, las declaraciones positivas, en las que el contribuyente tiene que pagar, sumarán 268.339, un 3,9 % más. Pero la cantidad a abonar se incrementará bastante más, un 7,2 %, hasta los 859 millones, con un importe medio de 3.201 euros.

Esto significa que el resultado de la campaña para Hacienda será más que positivo, ya que la diferencia entre ingresos y devoluciones será de 423 millones de euros a favor de la Administración.