Los mineros de Bitcoin se pasan a la inteligencia artificial: el negocio cambia para siempre

Lo que durante años fue uno de los negocios más rentables del ecosistema cripto está viviendo una transformación radical. Las empresas que levantaron imperios minando Bitcoin están girando ahora hacia la inteligencia artificial, hasta el punto de que podrían obtener la mayor parte de sus ingresos de este nuevo negocio antes de que termine el año.

Según estimaciones de CoinShares, la IA podría representar cerca del 70% de los ingresos de los mineros cotizados en diciembre, frente a aproximadamente el 30% actual. Un cambio que refleja no solo una tendencia, sino un auténtico viraje estructural en la industria.

El problema: menos ingresos y más costes

El detonante de este giro está claro. La rentabilidad del minado de Bitcoin se ha deteriorado notablemente en los últimos años.

Por un lado, el precio de la criptomoneda ha sufrido fuertes caídas desde sus máximos históricos. Por otro, los costes energéticos —clave en esta actividad— no han dejado de subir. A esto se suma un factor estructural: el propio diseño de Bitcoin, que reduce a la mitad las recompensas a los mineros cada cuatro años.

El resultado es un negocio cada vez más estrecho en márgenes. Si en 2021 podían superar el 90%, ahora rondan el 60%. Y con los costes eléctricos absorbiendo hasta el 40% de los ingresos, la presión es cada vez mayor.

La alternativa: centros de datos para IA

Frente a este escenario, la inteligencia artificial aparece como una oportunidad mucho más atractiva. Las mismas infraestructuras que antes se utilizaban para minar criptomonedas —grandes centros de datos con alta capacidad energética— pueden reconvertirse para ofrecer potencia de cálculo a empresas de IA.

Y los números son claros: los márgenes en este negocio pueden situarse en torno al 80% o incluso más, con costes operativos mucho más bajos en proporción.

La minería de Bitcoin ya no es tan rentable para las grandes empresas. / INFORMACIÓN

Además, a diferencia del minado, el negocio de la IA ofrece mayor estabilidad, ingresos más previsibles y contratos a largo plazo con grandes tecnológicas.

El “hash price”, una métrica clave de ingresos para los mineros, ha alcanzado mínimos históricos en las últimas semanas, según datos de Luxor Technology. Además, la dificultad de minado —indicador de la potencia computacional total dedicada a esta actividad— también ha caído con fuerza, lo que sugiere que algunos mineros han apagado sus máquinas ante la falta de rentabilidad.

Un cambio que ya está en marcha

El giro no es teórico: ya está ocurriendo. Varias compañías han comenzado a reposicionarse de forma clara.

Algunas han cambiado incluso su nombre para reflejar su nueva estrategia, mientras que otras están vendiendo parte de sus activos de minería o reduciendo su exposición al Bitcoin para centrarse en centros de datos orientados a IA.

Empresas del sector ya han firmado contratos millonarios con gigantes tecnológicos como Google o Microsoft, asegurándose ingresos recurrentes durante años.

¿El principio del fin del minado?

Pese a este cambio, el minado de Bitcoin no desaparecerá. El propio sistema está diseñado para ajustarse: si menos empresas participan, la red se adapta y mantiene incentivos suficientes para quienes se quedan.

Sin embargo, lo que sí parece claro es que el modelo dominante está cambiando. Lo que antes era una industria centrada casi exclusivamente en las criptomonedas se está convirtiendo en otra cosa.

Un cambio de era

Para muchos analistas, este movimiento marca el final de una etapa. No necesariamente la desaparición de los grandes mineros, pero sí su transformación en empresas distintas, adaptadas a un nuevo contexto tecnológico y económico.

La conclusión es clara: la inteligencia artificial no solo está creando nuevos negocios, sino redefiniendo industrias enteras. Y el caso de los mineros de Bitcoin es, probablemente, uno de los ejemplos más claros de este cambio de era.