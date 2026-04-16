De zapatillas deportivas a computación para IA: así ha disparado Allbirds sus acciones un 582%

Allbirds Inc., el fabricante de zapatillas de lana que en su momento llegó a estar valorado en más de 4.000 millones de dólares, anunció un nuevo plan de negocio apenas unos días antes de su cierre definitivo: infraestructuras de computación para inteligencia artificial.

Y en un mercado que reacciona de forma casi automática a cualquier cosa relacionada con la IA, ocurrió exactamente eso: las acciones de Allbirds se dispararon un 582% al cierre de la sesión del miércoles.

La reacción pone de relieve la intensidad de la fiebre especulativa en torno a la inteligencia artificial, que ha provocado avalanchas de inversión hacia posibles ganadores y retiradas rápidas de sectores que parecen amenazados por esta tecnología.

Reinvención con la tendencia del momento

Allbirds, que planea rebautizarse como NewBird AI, no es la primera empresa en dificultades que intenta reinventarse aprovechando la tendencia del momento. Este tipo de cambios de nombre fue habitual durante la burbuja de las puntocom. Long Island Iced Tea Corp., por ejemplo, pasó a llamarse Long Blockchain Corp. en pleno auge del ‘cripto’. Mineras de bitcoin están girando ahora hacia la IA. Y en febrero, las acciones de una pequeña empresa vinculada al karaoke se dispararon tras anunciar una herramienta de IA para el transporte por carretera, lo que incluso provocó ventas masivas en el sector logístico.

“Este tipo de movimientos es señal de que hay espuma en el mercado”, afirma a Bloomberg Matt Maley, estratega jefe de Miller Tabak + Co., quien añade que, aunque no sorprende en un contexto de subidas bursátiles, sí debería hacer reflexionar a los inversores.

Resurgen las "meme stocks"

Sin embargo, muchos inversores tienden a ignorar esa cautela con la esperanza de aprovechar subidas inexplicables, confiando en que otros seguirán entrando. Esa lógica ha alimentado el fenómeno de las ‘meme stocks’, que ha ido reapareciendo desde la pandemia.

Roundhill Investments, que cuenta con un ETF centrado en este tipo de valores, fue uno de los compradores de acciones de Allbirds al inicio de la jornada. “Que una empresa de calzado se reconvierta en proveedor de infraestructura de IA es el tipo de narrativa que entusiasma al inversor minorista”, explicó su consejero delegado, Dave Mazza.

La compañía anunció que planea emitir hasta 50 millones de dólares en deuda convertible en acciones para financiar su nuevo rumbo. Con esos fondos pretende adquirir equipos informáticos y desarrollar una visión a largo plazo como proveedor de servicios GPU y soluciones cloud centradas en IA.

Unas zapatillas de Allbirds. / Amazon

Antes de este giro, Allbirds había acordado vender todos sus activos y propiedad intelectual a American Exchange Group por unos 39 millones de dólares.

En ocasiones, empresas cotizadas que han fracasado utilizan su presencia en bolsa como vehículo para introducir un nuevo proyecto sin pasar por el complejo proceso de una salida a bolsa tradicional. “La cotización es un activo”, señala Jay Ritter, profesor de Finanzas en la Universidad de Florida, aunque advierte de que muchas de estas operaciones han estado asociadas históricamente a compañías de baja calidad.

Pese a la aparente falta de conexión entre fabricar zapatillas y desarrollar tecnología avanzada, Allbirds ha vivido un fuerte rebote. La empresa ya había capitalizado anteriormente otra tendencia, con su calzado ecológico popular en Silicon Valley.

Debutó en bolsa en 2021, en un contexto de tipos de interés muy bajos que impulsaba los valores especulativos, pero desde entonces sus acciones no habían dejado de caer. El martes su valor de mercado rondaba los 22 millones de dólares. Tras el repunte, recuperó parte del terreno perdido: al cierre del miércoles, su capitalización se acercaba a los 150 millones.