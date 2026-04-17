Bitcoin sube con fuerza… pero los grandes inversores no se lo creen: el mercado se prepara para un movimiento brusco

Bitcoin vuelve a coger impulso y ya supera los 75.000 dólares, pero no todos confían en esta recuperación. De hecho, los inversores más arriesgados están haciendo justo lo contrario: apostar a que el precio caerá. Esta aparente contradicción está generando un escenario poco habitual que podría terminar en un movimiento brusco del mercado.

La clave está en lo que ocurre en los mercados de derivados, donde operan los grandes traders con apalancamiento. Allí, las llamadas tasas de financiación —un indicador que refleja si se apuesta por subidas o bajadas— llevan más de 40 días en negativo, uno de los periodos bajistas más largos de los últimos años. En otras palabras: muchos inversores están posicionándose contra Bitcoin incluso mientras sube.

Qué significa esto

Para entenderlo sin tecnicismos: hay una parte importante del mercado que cree que esta subida no es sostenible. Están “en corto”, es decir, ganan dinero si el precio cae. El problema es que, si ocurre lo contrario, pueden verse obligados a comprar rápidamente para limitar pérdidas.

Y ahí es donde aparece el concepto clave: el denominado short squeeze.

Si Bitcoin sigue subiendo, esos inversores bajistas tendrán que cerrar sus posiciones comprando de golpe. Eso genera un efecto dominó que empuja el precio aún más arriba en poco tiempo.

“Los traders están construyendo activamente posiciones cortas y apostando contra una ruptura alcista, creando condiciones donde un short squeeze es más probable si el impulso continúa”, explica a Bloomberg Vetle Lunde, analista de K33.

Por qué está subiendo Bitcoin

A pesar del escepticismo, hay razones detrás del repunte. Bitcoin acumula una subida cercana al 14% desde sus mínimos de abril, impulsado principalmente por el regreso del dinero institucional.

Los ETF de Bitcoin en Estados Unidos han registrado entradas millonarias esta semana, superando los 300 millones de dólares. Además, grandes actores del mercado están reforzando sus posiciones. La firma Strategy, vinculada a Michael Saylor, ha comprado 2.600 millones de dólares en Bitcoin en apenas dos semanas.

Michael Saylor durante una entrevista reciente. / Bankless

A esto se suman movimientos clave en Wall Street. Firmas como Goldman Sachs o Morgan Stanley están entrando de forma más directa en el negocio de las criptomonedas, mientras que Charles Schwab ya plantea que los inversores destinen parte de sus carteras a Bitcoin.

El nivel clave que puede cambiarlo todo

Los analistas señalan un punto concreto: los 76.000 dólares. Superar esa barrera podría acelerar la subida hasta los 85.000, en un escenario donde muchos inversores quedarían atrapados en posiciones equivocadas. “El mercado podría coger a muchos por sorpresa”, advierten a Bloomberg desde la firma Kaiko.

Sin embargo, no todo apunta en una sola dirección. También hay señales de cautela. Algunos inversores siguen protegiéndose ante posibles caídas, con apuestas importantes a que Bitcoin podría volver a niveles de 60.000 o incluso 50.000 dólares.

Un mercado dividido… y más imprevisible

Lo que está ocurriendo ahora refleja una división clara en el mercado. Por un lado, el precio sube impulsado por compras reales. Por otro, una parte importante de los inversores sigue sin creérselo.

Esa tensión es precisamente lo que puede provocar el próximo gran movimiento.

Porque en criptomonedas, cuando todos apuestan en direcciones opuestas, el resultado suele ser el mismo: volatilidad. Y esta vez, todo apunta a que podría ser especialmente intensa.