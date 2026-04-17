La Policía Nacional alerta de la estafa del “buzón”: empieza con un SMS y puede acabar con tu dinero y tus tarjetas

Un simple SMS puede ser el inicio de una estafa mucho más peligrosa de lo que parece. La Policía Nacional ha lanzado un aviso a través de redes sociales sobre el llamado “método del buzón”, un fraude que combina engaño digital y recogida física para vaciar cuentas bancarias y robar objetos de valor.

El proceso arranca como muchos otros fraudes: con un mensaje que aparenta ser de tu banco y que alerta de movimientos sospechosos o de un supuesto hackeo de la cuenta.

El primer paso: un SMS que genera urgencia

Todo comienza con un mensaje en el móvil. En él, los estafadores se hacen pasar por una entidad bancaria y advierten de un problema grave en la cuenta. Para solucionarlo, facilitan un número de teléfono al que la víctima debe llamar. Ese es el primer error. A partir de ahí, el fraude se vuelve mucho más sofisticado.

Según explica la Policía Nacional, los delincuentes piden a la víctima que facilite los códigos que va recibiendo por SMS. Con esos datos, realizan operaciones bancarias sin que la persona sea consciente.

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La clave de la estafa: el “método del buzón”

Pero lo más llamativo de este fraude es su segunda fase. Los estafadores no se conforman con el dinero digital.

“Lo novedoso de esta estafa es que también te dicen que tu casa está en peligro”, advierten. Bajo ese pretexto, convencen a la víctima de que deje en el buzón objetos de valor.

Joyas, dinero en efectivo o incluso tarjetas bancarias. Todo con la excusa de que un mensajero pasará a recogerlo de madrugada para “ponerlo a salvo”.

En realidad, ese mensajero forma parte de la estafa.

Qué buscan realmente los delincuentes

El objetivo es doble. Por un lado, acceder a la cuenta bancaria mediante los códigos facilitados. Por otro, hacerse con bienes físicos sin necesidad de entrar en la vivienda.

Este tipo de fraude mezcla ingeniería social y logística, lo que lo hace especialmente peligroso para personas que actúan bajo presión o miedo.

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Qué debes hacer para no caer

La Policía Nacional es clara: ningún banco te pedirá códigos por teléfono ni que dejes objetos en el buzón.

Ante cualquier mensaje de este tipo, la recomendación es no llamar al número facilitado y contactar directamente con tu entidad a través de sus canales oficiales.

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Y, sobre todo, no dejar nunca dinero, tarjetas o joyas en el buzón. El aviso es directo: si tienes dudas, consulta con la Policía. Porque en este caso, un gesto aparentemente sencillo puede salir muy caro.