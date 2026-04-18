Hacienda permite ahorrar hasta 1.356 euros en la Renta si cumples este requisito con tu hipoteca

No es una ayuda nueva, pero sí un ahorro que sigue vigente para miles de contribuyentes en la declaración de la Renta. La deducción por vivienda habitual permite rebajar hasta 1.356 euros en el IRPF, aunque solo si se cumple un requisito clave que deja fuera a buena parte de los hipotecados.

En plena campaña de la Renta, vuelve a circular la idea de que se puede “reclamar dinero a Hacienda por la hipoteca”. La realidad es más concreta. Se trata de una deducción fiscal antigua, eliminada en 2013 pero aún activa en régimen transitorio, tal y como recoge la Agencia Tributaria.

Antes de 2013

La condición fundamental es clara: solo pueden beneficiarse quienes compraron su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 y ya aplicaban esta deducción.

A partir de ahí, se deben cumplir además otros criterios:

Que la vivienda siga siendo la residencia habitual .

. Estar pagando hipoteca .

. Haber tenido derecho a la deducción previamente.

Quienes adquirieron su casa después de esa fecha no pueden desgravar la hipoteca, ya que la deducción fue suprimida para nuevas compras.

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El 15% de lo pagado en la hipoteca

El ahorro no es fijo, pero sí tiene un límite bien definido. Hacienda permite deducir el 15% de lo pagado en la hipoteca (capital e intereses) con un máximo de 9.040 euros anuales. Esto se traduce en un ahorro máximo de 1.356 euros al año en la declaración.

En la práctica, dependerá de lo que cada contribuyente haya pagado durante el ejercicio. Por ejemplo, si se han abonado 8.000 euros, la deducción sería de unos 1.200 euros.

El interés por esta deducción no es casual. Coincide con la campaña de la Renta y con algunas resoluciones recientes del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que han flexibilizado ciertos supuestos, como la posibilidad de deducir en casos de cancelación de hipoteca.

Sin embargo, esto no significa que se haya creado un nuevo beneficio fiscal. La Agencia Tributaria mantiene el mismo marco: solo pueden aplicarlo quienes ya cumplían los requisitos.

Una de las mayores confusiones que están surgiendo y que se deben aclarar es que esto no se trata de solicitar una ayuda nueva, sino de aplicar correctamente una deducción existente.

Se pueden revisar declaraciones de los últimos cuatro años

Eso sí, en determinados casos se pueden revisar declaraciones de los últimos cuatro años si no se aplicó la deducción teniendo derecho a ella.

La posibilidad de ahorrar hasta 1.356 euros en la Renta por la hipoteca existe y es real, pero no es para todos ni responde a una medida reciente. La clave está en el año de compra y en cumplir estrictamente las condiciones fijadas por Hacienda. Más que una oportunidad nueva, es un beneficio fiscal que sigue vigente para quienes ya estaban dentro del sistema.