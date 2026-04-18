Excedencia laboral: hasta tres años para conciliar trabajo y crianza de los hijos

A la hora de llevar a cabo una profesión, uno de los retos más importantes suele ser conciliar el contexto laboral y familiar. En España, cada vez más trabajadores se replantean cómo ocuparse de ambos aspectos de la vida, sin necesidad de perjudicar a su familia o el puesto de trabajo. En algunos casos, los trabajadores suelen recurrir a la ayuda de familiares cercanos, sobre todo de los abuelos.

Una oportunidad de conciliar trabajo y crianza

Aun así, todavía hay muchas personas con condiciones laborales poco adecuadas, ya sean jornadas laborales partidas, poca flexibilidad horaria o contratos laborales demasiado exigentes. El principal inconveniente suele ser la necesidad económica que, a su vez, no permite reducir el tiempo de trabajo.

Por otro lado, los puestos de trabajo con grandes responsabilidades suelen requerir una gran exigencia y muchas horas fuera de casa, dificultando así el tiempo destinado a la crianza de los hijos. Dentro de este contexto es cuando sale a relucir la normativa, dando la oportunidad de solicitar una excedencia para el cuidado de los hijos, con un máximo de hasta tres años.

En concreto, el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores permite suspender la actividad laboral durante ese período sin perder los derechos básicos como trabajador. Esta excedencia puede solicitarse en casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento permanente. Además, no sería obligatorio disfrutar este periodo de forma continua, sino que se puede fraccionar según las necesidades familiares.

Características y límites de la excedencia laboral

Un punto clave de esta medida es que el período de excedencia sigue contando a efectos de antigüedad. Por ello, aunque la actividad laboral quede paralizada, no se pierde el recorrido en la empresa ni los años cotizados a la Seguridad Social para su futura jubilación.

Por otro lado, la normativa también ofrece garantías en el momento de volver al trabajo. Durante el primer año, el trabajador tendría derecho a volver a su puesto. Sin embargo, una vez que se supera este plazo, la empresa debe ofrecer un puesto de trabajo equivalente dentro del mismo grupo profesional.

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Aun así, la ley también define ciertos límites en cuanto a la organización. De esta forma, si varios trabajadores solicitan la excedencia de forma simultánea, la empresa puede realizar ajustes por razones justificadas, siempre que se ofrezcan alternativas compatibles con la conciliación laboral.