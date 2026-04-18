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Conceden la incapacidad permanente absoluta y una pensión para toda la vida de más de 2.700 euros a una mujer de 37 años por fatiga crónica

La trabajadora no podía salir de casa ni conducir por lo que el tribunal considera acreditado que está impedida para la ejecución de su actividad profesional

La mujer ha sido reconocida con una incapacidad permanente absoluta

La mujer ha sido reconocida con una incapacidad permanente absoluta / Canva

O. Casado

O. Casado

Una auxiliar administrativa con tareas informáticas ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha confirme la sentencia que reconoció su incapacidad permanente absoluta derivada de una enfermedad común.

La mujer, de 37 años, presenta una encefalomielitis miálgica que le provoca fatiga extrema, niebla mental, cefaleas y fotofobia por lo que limitaba su capacidad de trabajar. La Seguridad Social rechazó que estas dolencias reconocidas por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) fueran invalidantes pero el juzgado de lo Social de Ciudad Real declaró una incapacidad absoluta para la demandante.

La sentencia, que recoge el Consejo del Poder Judicial en su web, añade que los peritos certificaron que la mujer había llegado “a un extremo de afectación severa dado que no podía salir de casa ni conducir, padeciendo un “agotamiento físico y mental que le impedía realizar cualquier actividad diferente al propio autocuidado”. Por ello, el tribunal considera que la actora ha acreditado “sobradamente” encontrarse impedida para la normal ejecución de una actividad profesional “con la dedicación, constancia y esfuerzos precisos para su correcto y regular desarrollo”.

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La sentencia le reconoce el pago de una pensión vitalicia equivalente al 100 % de la base reguladora de 2.773,76 euros más las revalorizaciones a las que tenga derecho. Igualmente, el texto no es firme y puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.

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