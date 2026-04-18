Juanma Lorente, abogado laboralista, avisa sobre el permiso de lactancia: “Te están dando menos días de los que te corresponden”
El letrado alerta de un error habitual en las empresas al calcular este derecho y explica cómo debe hacerse correctamente
El permiso de lactancia sigue generando dudas… y también errores en su aplicación. Así lo denuncia el abogado laboralista Juanma Lorente, que en uno de sus vídeos advierte de una práctica que, según asegura, se repite con frecuencia en muchas empresas.
“La empresa te está calculando mal tu permiso de lactancia. Tienes más días de los que te están diciendo”, afirma de forma directa. Según explica, uno de los fallos más comunes tiene que ver con la forma en la que se computan esos días. “Estoy harto de atender a clientes que me dicen: ‘me dan 15 días de lactancia, pero me los dan naturales’”, señala. Y ahí es donde está el problema.
El abogado aclara que el permiso no debe calcularse en días naturales, sino de otra forma muy distinta. “Los días de permiso no son naturales, deben de ser hábiles. No cuentan los fines de semana ni los festivos”, subraya. Para evitar confusiones, Lorente detalla cómo se hace el cálculo correcto. “La forma de calcularlo es muy sencilla: tienes una hora por cada hora hábil de trabajo desde que finaliza el permiso por maternidad hasta que el niño o la niña cumple los nueve meses”, explica.
A partir de ahí, hay que hacer una operación clave. “Después se divide entre las horas que trabajas a la semana para saber los días que tienes de lactancia”, añade. Ese cálculo, insiste, siempre debe dar como resultado días laborables, no naturales. “Si divides horas hábiles entre las horas que trabajas debes tener como recompensa días laborables, no pueden ser días naturales nunca en la vida”, recalca.
El abogado recomienda a los trabajadores revisar bien cómo les están aplicando este permiso y no aceptar automáticamente lo que les indique la empresa si existen dudas.
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