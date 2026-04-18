La Justicia permite a una mujer de 57 años eliminar el límite de su pensión de jubilación
Después de tres décadas dedicada al hogar, la Justicia reconoce a la mujer el derecho a una compensación económica de 80.000 euros, además de una pensión mensual de 600 euros
Alejandro Navarro
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha permitido que una mujer de 57 años siga cobrando su prestación de jubilación después de 32 años dedicada al cuidado del hogar. Además, se le he reconocido su derecho a recibir una compensación económica de 80.000 euros por el trabajo realizado en casa.
La sentencia ha avalado parcialmente las exigencias de la demandante que, después de más de tres décadas de matrimonio, reclamó una pensión compensatoria e indemnización por haberse ocupado exclusivamente a la familia.
De esta forma, el tribunal fija la prestación en 600 euros mensuales, eliminado el anterior límite de nueve años y rebajando la compensación de 192.000 a 80.000 euros. El punto clave en este caso sería que, según la normativa, cobrando una pensión de jubilación no se puede trabajar con ciertos tipos de ingresos.
Un desequilibrio económico en el matrimonio
Uno de los principales problemas de este caso habría sido el desequilibrio económico en el matrimonio, acentuado con el divorcio. La sentencia confirma que esta mujer estuvo 32 años fuera del mercado laboral, centrada en la labor doméstica, pudiendo encontrar trabajo en la hostelería después de separarse.
La Justicia considera que estos años como ama de casa le impidieron consolidar experiencia profesional y poder cotizar con normalidad para su futura pensión de jubilación. Por otro lado, su marido se ocupó de sostener económicamente a la familia, manteniendo una situación patrimonial superior.
En este caso, los magistrados no consideran lógico imponer un límite de tiempo concreto a esta prestación, debido a la dificultad que supone para la mujer solventar su situación financiera.
Una compensación de 80.000 euros por el trabajo en el hogar
En cuanto a la compensación económica, la Audiencia entiende que la esposa se dedicó de forma "exclusiva y excluyente" al hogar durante el período de convivencia. Además, cuidó durante años a dos nietos del marido que estuvieron viviendo con ellos.
Con ello, el tribunal mantiene el derecho a cobrar una compensación por el trabajo doméstico, aunque reduciendo la cuantía establecida hasta los 80.000 euros. Esta decisión se vería motivada por hechos clave como no haber tenido hijos en común, que el marido asumió los gastos económicos del hogar y que la pensión ya solucionaba parte de la vulnerabilidad económica de la mujer.
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