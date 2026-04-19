Buenas noticias para las hipotecas fijas: la OCU explica cuándo puedes cancelar sin comisión

Amortizar una hipoteca antes de tiempo puede ser una forma de ahorrar, pero muchos consumidores frenan esa decisión por miedo a pagar una comisión elevada. Ahora, la OCU ha puesto el foco en una realidad poco conocida: en bastantes casos, las hipotecas fijas pueden cancelarse de forma anticipada sin coste o con un cargo mucho menor del que muchos imaginan.

La advertencia de la Organización de Consumidores y Usuarios llega en un momento en el que muchas familias buscan fórmulas para reducir deudas y aliviar su economía. Sin embargo, no todos los clientes saben que las reglas no son iguales para todas las hipotecas fijas y que la fecha en la que se firmó el préstamo resulta decisiva.

Según explica la OCU, las hipotecas formalizadas antes del 9 de diciembre de 2007 tienen un escenario menos favorable para el consumidor. En esos casos, la comisión por cancelación anticipada no cuenta con un límite máximo legal. Eso significa que el coste puede ser más difícil de prever y, en algunos casos, más alto. En cambio, en las hipotecas firmadas a partir de esa fecha, la ley empezó a fijar límites y a vincular la comisión a una condición concreta: que el banco sufra una pérdida financiera real.

Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 15 años en noviembre y el interés sube al 2,97% / Europa Press

No todos los bancos pueden cobrar igual

Este punto es clave. En las hipotecas fijas más recientes, el banco no puede aplicar la comisión de cualquier manera. Debe existir una pérdida financiera derivada de la cancelación anticipada. Y ahí aparece uno de los grandes problemas para el usuario, saber si esa pérdida existe no es sencillo. El cálculo requiere manejar referencias como el IRS y comparar diferenciales de tipos de interés, algo que queda lejos del conocimiento habitual de la mayoría de clientes.

Por eso, en la práctica, quien quiere amortizar parte o toda su hipoteca suele acabar recurriendo al banco para saber cuánto le costará hacerlo. Esa dependencia reduce la capacidad del consumidor para decidir con seguridad y comparar si la operación realmente le compensa. Para responder a esa dificultad, la OCU ha lanzado una calculadora gratuita y abierta a todos los usuarios.

La herramienta permite analizar si la cancelación anticipada de una de estas hipotecas fijas genera de verdad una pérdida para la entidad y, además, muestra cuál sería la comisión máxima aplicable, en caso de que exista, en muchos supuestos ese coste puede haber desaparecido por completo. De hecho, en préstamos firmados después del 16 de junio de 2019 la comisión podría ser incluso cero.

Amortizar antes también puede tener otros efectos positivos. La OCU recuerda que reducir capital pendiente puede servir para rebajar la prima del seguro de vida vinculado al préstamo o incluso facilitar la devolución de la parte no consumida. Y si la amortización es parcial, el cliente puede elegir entre bajar cuota o reducir plazo. La primera opción mejora la liquidez mensual; la segunda permite ahorrar más en intereses.

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Antes de dar el paso, la organización recomienda revisar dos factores: si el interés de la hipoteca es bajo o queda poco para terminar de pagarla, quizá el dinero rinda más en otro producto; y si la vivienda se compró antes de 2013, todavía puede mantenerse la deducción por vivienda habitual en el IRPF. Con este aviso, la OCU sitúa a las hipotecas fijas en el centro de una decisión que puede cambiar mucho según cada caso.