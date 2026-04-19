José Ramón, autor de ‘Tu Blog Fiscal’: “Si no puedes pagar la renta en dos plazos, puedes pedir aplazarla hasta en 24 meses”

La declaración de la Renta no siempre da un respiro al contribuyente. Cuando el resultado sale a pagar y la cantidad es alta, muchas personas se encuentran con un problema inmediato: no pueden asumir el importe en los dos plazos habituales que ofrece Hacienda. Ante esa situación, José Ramón, autor de Tu Blog Fiscal, ha explicado en TikTok que existe una alternativa que puede dar más margen y evitar agobios en plena campaña fiscal.

Agobio, desesperación y miedo. Eso es lo que pueden sentir las personas que empiezan a hacer cuentas para ver cómo afrontar el pago. La fórmula más conocida es la del fraccionamiento ordinario, que permite abonar el 60% antes del 30 de junio y el 40% restante hasta el 5 de noviembre. Es una opción habitual, pero no siempre suficiente para quienes atraviesan un momento económico complicado o tienen que asumir una cantidad superior a la que esperaban.

José Ramón aconseja entre quienes buscan más tiempo para cumplir con Hacienda sin verse obligados a pagar todo en esos dos vencimientosque pidan un aplazamiento mayor desde el mismo momento en que se presenta la declaración.

La casilla que cambia la forma de pagar la Renta

La clave, según detalla, está en no elegir la vía ordinaria. En lugar de marcar el pago fraccionado habitual, el contribuyente debe seleccionar la modalidad “no fraccionado”. A partir de ahí, dentro de la forma de ingreso, hay que entrar en “otras modalidades de pago” e indicar después “reconocimiento de deuda con solicitud de aplazamiento”. Esos tres pasos son los que pueden abrir la puerta a dividir el pago en un plazo más largo.

Una vez presentada la declaración por esa vía, la deuda puede repartirse en varios meses. Según explica en su vídeo, Hacienda suele aceptar sin demasiados problemas un fraccionamiento en 12 pagos. También puede solicitarse un plazo de hasta 24 meses, aunque en ese caso la Agencia Tributaria no siempre concede exactamente lo pedido. Es posible, por ejemplo, que el contribuyente pida dos años y finalmente obtenga una autorización para 18 meses.

Ese margen adicional puede resultar importante para muchas familias. No elimina la deuda, pero sí permite repartir el impacto en cuotas más asumibles. Aun así, el aplazamiento tiene un coste. José Ramón recuerda que esta fórmula lleva aparejado un interés del 4,06%, por lo que no es una opción gratuita. Pese a ello, defiende que puede compensar cuando la alternativa es no llegar a tiempo o asumir un pago que desajuste por completo el presupuesto mensual.

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No todos los contribuyentes tienen asegurado ese aplazamiento. Si existen deudas previas con Hacienda o con la Seguridad Social, la solicitud puede ser rechazada. Ese punto obliga a revisar la situación fiscal antes de confiar en esta salida como solución automática.