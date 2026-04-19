Estas son las casillas de la Renta que debes revisar si tienes un plan de pensiones

La campaña de la Renta vuelve a poner en primer plano a los planes de pensiones, uno de los productos que más dudas generan al hacer la declaración. La pregunta se repite cada año es dónde hay que incluir las aportaciones hechas durante el ejercicio y en qué casilla se reflejan los rescates cobrados. La respuesta no es la misma en todos los casos, y revisar bien esos datos puede evitar errores que luego salen caros.

Tener un plan de pensiones no solo afecta al ahorro de cara a la jubilación. También tiene impacto en la declaración del IRPF. El problema es que muchos contribuyentes no saben dónde aparecen esos importes en el borrador o qué casillas deben revisar si presentan la Renta por su cuenta.

El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 14.272 millones de euros en febrero, un 6% más / Europa Press

En el caso de las aportaciones, la declaración distingue entre varios supuestos. Las aportaciones individuales del contribuyente se incluyen en la casilla 465. Si se trata de aportaciones al plan de empleo en las que también participa la empresa, entran en la casilla 426. Las contribuciones realizadas por la empresa a favor del trabajador figuran en la casilla 427, mientras que las cantidades aportadas por la empresa por decisión del trabajador, como ocurre en algunos sistemas de retribución flexible, se reflejan en la casilla 438.

Aportaciones y rescates no se declaran igual

La diferencia es importante porque no todo va en el mismo bloque. Las aportaciones a planes de pensiones se recogen dentro del apartado de reducciones de la base imponible, mientras que los rescates tienen otro tratamiento. En concreto, las cantidades percibidas al recuperar el dinero del plan tributan como rendimientos del trabajo y se incluyen en la casilla 3.

Ese punto suele sorprender a muchos ahorradores. Aunque el plan de pensiones se haya contratado como una fórmula de ahorro a largo plazo, cuando se rescata su tratamiento fiscal cambia y Hacienda lo considera rendimiento del trabajo. Además, si existen aportaciones antiguas, realizadas antes de 2007, todavía pueden aplicarse ciertas reducciones en algunos casos. Esas reducciones se reflejan en la casilla 11.

La declaración también reserva espacios específicos para otros perfiles. Los autónomos deben fijarse en la casilla 499, que es la que recoge sus aportaciones. Quienes hayan realizado aportaciones al plan de pensiones de su cónyuge deben mirar la casilla 469. Y si las aportaciones se han hecho a favor de personas con discapacidad, las casillas a revisar van de la 470 a la 476.

Otro detalle que conviene tener en cuenta es que las aportaciones empresariales también aparecen dentro del apartado de rendimientos del trabajo. En concreto, pueden figurar en la casilla 8, ya que se consideran rendimiento del trabajo en especie, aunque después su efecto fiscal se compense en el apartado de reducciones.

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La campaña de la Renta deja así una idea clara para quienes tienen planes de pensiones: no basta con confirmar el borrador sin más. Conviene revisar bien las casillas para comprobar que las aportaciones están donde deben y que los rescates se han declarado correctamente. En un trámite en el que cada número cuenta, localizar bien esos importes puede marcar la diferencia en el resultado final.