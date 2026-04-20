El bitcoin alcanza máximos de dos meses impulsado por el optimismo sobre Oriente Medio

El bitcoin subió hasta su nivel más alto desde principios de febrero después de una serie de declaraciones de Estados Unidos e Irán que alimentaron el optimismo sobre una posible resolución del conflicto en Oriente Medio.

La criptomoneda original superó el límite superior del estrecho rango en el que cotizaba desde el estallido de la guerra a finales de febrero, superando los 78.000 dólares por primera vez desde el 3 de febrero. El bitcoin llegó a subir hasta un 4,1%, alcanzando los 78.343 dólares, antes de moderar el avance.

Otros activos digitales también repuntaron, con Ethereum subiendo un 3,3% y XRP un 2,4%, en el marco de un movimiento general de mayor apetito por el riesgo. Las bolsas también avanzaron después de que Irán anunciara que el estrecho de Ormuz está ahora “completamente abierto” al tráfico comercial, lo que llevó a los inversores a asumir más riesgo. El petróleo y el dólar cayeron.

Ormuz reabierto, grifo de liquidez abierto

“La reapertura del estrecho de Ormuz es la señal de ‘risk-on’ que los mercados globales estaban esperando”, afirmó Matt Mena, estratega senior de investigación cripto en 21Shares. “Al eliminar uno de los principales cuellos de botella geopolíticos del mundo, Irán ha desatado una enorme ola de liquidez y confianza inversora”.

Imagen por satélite tomada por la NASA del estrecho de Ormuz . / DPA / EUROPA PRESS

Aun así, el mercado de derivados muestra que los operadores siguen siendo en gran medida defensivos. Las tasas de financiación de los futuros perpetuos —un indicador clave para medir si los inversores apalancados apuestan por subidas o bajadas— se mantenían en negativo. Además, se están pagando primas elevadas por opciones de venta que protegen ante caídas hasta los 60.000 y 50.000 dólares, respectivamente.

“La realidad es que el mercado necesita claridad sobre Ormuz y compras institucionales sostenidas para romper este rango con convicción. Hasta entonces, la dirección sigue siendo incierta”, señaló a Bloomberg Jasper De Maere, operador OTC en la firma Wintermute. “Un alto el fuego sostenido sería claramente alcista, pero cada semana que el estrecho siga alterado podría empeorar exponencialmente el escenario, ya que los efectos se trasladarían a las cadenas de suministro y a la economía global”.

Strategy y otros nuevos catalizadores

Al mismo tiempo, emergen nuevos catalizadores. Strategy Inc. ha adquirido 2.600 millones de dólares en bitcoin solo en las últimas dos semanas, según datos del mercado. Bohan Jiang, operador senior de derivados en FalconX, apuntó que estas compras han contribuido a sostener los precios.

Las acciones de Strategy se dispararon hasta un 16% el viernes, su mayor subida diaria desde el 6 de febrero. Otras compañías vinculadas al sector cripto también registraron avances: Coinbase Global llegó a subir un 8% y Galaxy Digital más de un 10%.

A principios de semana, Charles Schwab anunció sus planes de lanzar operaciones de criptomonedas al contado este mismo año y sugirió que los clientes podrían destinar hasta un 8,8% de sus carteras a bitcoin. Goldman Sachs también presentó una solicitud para un ETF de bitcoin, su primera incursión directa en este mercado, mientras que Morgan Stanley se convirtió la semana pasada en el primer gran banco en lanzar su propio ETF vinculado a la criptomoneda.