Confirmado por un experto: hacer la declaración de la Renta conjunta puede suponer un ahorro de 3.400 euros

Cada campaña de la Renta vuelve a abrir la misma duda en miles de hogares: si merece más la pena presentar la declaración de forma individual o conjunta. Para muchas familias, la diferencia entre pagar, no pagar o incluso recibir una devolución mayor depende de ese detalle. Por eso, la Agencia Tributaria recuerda cada año que la opción debe revisarse con calma, ya que no existe una fórmula universal que sirva para todos los contribuyentes. Además, Renta WEB permite calcular cuál es la alternativa más favorable si se introducen los datos de todos los miembros de la unidad familiar.

La confusión viene porque muchos contribuyentes asocian la declaración conjunta con un beneficio automático, cuando en realidad su efecto depende de la composición de la familia, del nivel de ingresos y de las deducciones aplicables. La normativa del IRPF permite optar por esta modalidad a quienes formen parte de una unidad familiar, pero esa elección no vincula para años posteriores y debe abarcar a todos sus miembros. Además, una vez terminado el plazo reglamentario de declaración, la opción elegida para ese ejercicio ya no puede modificarse libremente. De ahí que los asesores fiscales insistan en revisar simulaciones antes de presentar el borrador definitivo.

Depende de los sueldos

El experto en fiscalidad Alejandro Ortiz resume la cuestión con una idea sencilla: “Va a depender de los sueldos”. Según sostiene, cuando uno de los miembros de la pareja tiene ingresos claramente superiores al otro, la declaración conjunta puede ser la opción más ventajosa. Su argumento se apoya en uno de los incentivos que mantiene la normativa española para determinadas unidades familiares: una reducción de 3.400 euros en la base imponible en el caso de matrimonios no separados legalmente con hijos que formen parte de la unidad familiar.

Declaración individual

El experto, sin embargo, también advierte de que esa fórmula no siempre sale a cuenta. Cuando ambos miembros de la pareja cobran salarios parecidos, la declaración individual suele resultar más interesante. La razón es que, en tributación conjunta, las rentas se acumulan y los importes y límites cuantitativos previstos para la tributación individual se aplican en la misma cuantía, sin multiplicarse por el número de miembros de la unidad familiar. La propia ley añade que, en cualquiera de las modalidades de unidad familiar, el mínimo personal general sigue siendo de 5.050 euros anuales, con independencia del número de miembros integrados en ella, aunque se tengan en cuenta las circunstancias personales de cada cónyuge.

Confirmado por un experto: hacer la declaración de la Renta conjunta puede suponer un ahorro de 3.400 euros / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La tributación conjunta no siempre reduce el impuesto, porque al sumar ingresos puede aumentar la base liquidable y cambiar el efecto de los tramos del IRPF. La ley señala expresamente que “las rentas de cualquier tipo obtenidas por las personas físicas integradas en una unidad familiar que hayan optado por la tributación conjunta serán gravadas acumuladamente”.

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Deducciones

Otro aspecto decisivo, y que a menudo pasa desapercibido, son las deducciones. Una vez escogida la modalidad de declaración, todavía queda revisar si existen ventajas fiscales estatales o autonómicas que puedan alterar el resultado final. La Agencia Tributaria recuerda que Renta WEB incorpora la información fiscal disponible y permite comparar opciones, pero también insiste en que cada comunidad autónoma cuenta con su propia normativa en materia de deducciones. Ahí pueden encontrarse beneficios por nacimiento o adopción, alquiler, cuidado de hijos, discapacidad, estudios, vivienda habitual u otras situaciones personales que cambian según el territorio.