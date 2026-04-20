La estafa del ‘Recovery Room’ vuelve con fuerza, ahora en las criptomonedas: cuidado con quien promete recuperar tu dinero

El ecosistema cripto, todavía marcado por su falta de regulación plena y la dificultad para rastrear fondos, se ha convertido en terreno fértil para un tipo de fraude particularmente sofisticado: el conocido como ‘Recovery Room’ o “sala de recuperación”. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido este lunes de su creciente presencia en España y lanza un mensaje claro: si alguien te promete recuperar una inversión perdida en criptomonedas, probablemente sea otra estafa.

El mecanismo es perverso por diseño. A diferencia de otros fraudes, este no busca nuevas víctimas al azar, sino que apunta directamente a personas que ya han sufrido pérdidas, muchas veces en inversiones cripto fraudulentas previas. Es, en palabras de la OCU, una estafa “especialmente cruel”, porque se aprovecha del momento de vulnerabilidad de quienes intentan recuperar su dinero.

Cómo funciona el fraude ‘Recovery Room’

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), el patrón es bastante claro. Todo comienza con una llamada, un correo o un mensaje de alguien que se presenta como experto: puede ser un supuesto abogado, asesor financiero, auditor o incluso alguien que dice representar a un organismo público o a las fuerzas de seguridad.

Los estafadores utilizan nombres reales de empresas, logotipos, páginas web aparentemente profesionales y documentación falsa para generar confianza

La puesta en escena está cuidadosamente elaborada. Los estafadores utilizan nombres reales de empresas, logotipos, páginas web aparentemente profesionales y documentación falsa para generar confianza. En muchos casos, incluso conocen detalles de la estafa previa que sufrió la víctima, lo que refuerza la credibilidad del engaño.

Pero el objetivo es siempre el mismo: pedir dinero por adelantado.

Los argumentos varían —gastos legales, tasas administrativas, impuestos, comisiones bancarias o costes de desbloqueo de fondos—, pero todos son falsos. No existe ningún proceso real de recuperación detrás. Una vez realizado el pago, los estafadores desaparecen, dejando a la víctima con pérdidas aún mayores.

El riesgo añadido en criptomonedas

En el entorno cripto, este tipo de fraude resulta especialmente eficaz. La naturaleza descentralizada de las criptomonedas y la dificultad para revertir transacciones hacen que muchas víctimas crean que solo mediante intermediarios especializados podrán recuperar su dinero.

Ahí es donde entra el ‘Recovery Room’: simula ser esa solución técnica y legal que, en la práctica, no existe.

Criptomonedas: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Avalanche y otros activos digitales / Europa Press

Además, algunas variantes del fraude van un paso más allá. Los delincuentes solicitan acceso remoto al ordenador o al móvil de la víctima, o incluso piden crear nuevas billeteras digitales. Con estas maniobras, pueden robar claves privadas, credenciales bancarias o desviar más fondos, agravando el daño económico y comprometiendo la seguridad digital.

Psicología del engaño: urgencia y confianza

Estas redes criminales no solo se apoyan en la tecnología, sino también en la psicología. Para reforzar el engaño, utilizan páginas web con testimonios falsos, historias de éxito inventadas y reseñas manipuladas en redes sociales o foros.

Todo está diseñado para activar dos elementos clave en cualquier estafa: la confianza y la urgencia. La víctima siente que está ante una oportunidad única para recuperar su dinero y que debe actuar rápido.

Qué hacer si recibes una oferta así

La recomendación de la OCU es contundente y no deja margen a dudas:

No pagar ninguna cantidad por adelantado

No facilitar datos personales ni bancarios

No permitir accesos remotos a dispositivos

Cortar inmediatamente la comunicación

Además, es fundamental verificar cualquier información por vías independientes, utilizando fuentes oficiales y desconfiando de los contactos proporcionados por quien hace la oferta.

En caso de haber sido contactado —o de haber caído en el fraude—, se recomienda denunciar los hechos y conservar todas las pruebas posibles: mensajes, correos electrónicos, números de teléfono o justificantes de pago.

Un fraude en crecimiento

El auge de las criptomonedas no solo ha traído nuevas formas de inversión, sino también nuevas modalidades de fraude. El ‘Recovery Room’ es una de las más sofisticadas porque no promete beneficios futuros, sino algo aún más tentador: recuperar lo perdido.

Y ahí reside su peligro. Porque, en el mundo cripto, cuando el dinero desaparece en una estafa, casi siempre hay una realidad incómoda detrás: nadie puede traerlo de vuelta.