Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España: "Las criptomonedas estables ofrecen características tecnológicas atractivas"

El exgobernador del Banco de España y actual director del Banco de Pagos Internacionales (BIS), Pablo Hernández de Cos, ha hecho un llamamiento este lunes a explorar los riesgos y las ventajas de las criptomonedas estables para aprovechar sus "características tecnológicas atractivas" y fomentar su adopción.

"Las criptomonedas estables tienen varios casos de uso potenciales y ofrecen características tecnológicas atractivas que pueden permitir la integración con contratos inteligentes y pagos transfronterizos más rápidos", aseguró el economista español en un seminario del Banco de Japón (BoJ), en Tokio.

A pesar de las ventajas, este tipo de criptodivisas (conocidas como 'stablecoins' en inglés) no han sido adoptadas aún por la mayor parte de la sociedad, sobre todo las que toman como referencia un valor diferente al dólar estadounidense.

Valor en mercados emergentes

El exgobernador del banco central español dijo que las criptomonedas estables "se han utilizado principalmente para el comercio en cadena dentro del ecosistema cripto" y, en menor medida, "como depósito de valor extraterritorial en mercados emergentes y en desarrollo para usuarios que buscan dólares estadounidenses".

Métodos de pago: Revolut, Bizum, criptomonedas... / Europa Press

"A pesar de un marco regulatorio cuidadosamente diseñado aquí en Japón, las 'stablecoins' vinculadas al yen tienen una capitalización de mercado inferior al 0,01 % (1 punto básico) de la de las monedas vinculadas al dólar estadounidense", explicó Hernández de Cos.

Sin embargo, el español argumentó que existe una demanda de "instrumentos similares al dinero" en el ecosistema cripto, y desgranó algunos de los principales desafíos para la estabilidad financiera y la política monetaria si las criptodivisas estables se popularizan en su actual forma.

"El BIS ha presentado una visión ambiciosa para un 'libro de contabilidad unificado', y se han logrado avances notables para convertir esta visión en realidad", aseguró Hernández de Cos, destacando la colaboración del organismo con bancos centrales como el BoJ en el proyecto 'Agorá', que explora las posibles aplicaciones de la tokenización para mejorar los pagos transfronterizos.