Multa de Hacienda por sacar dinero del cajero de esta manera: cómo evitar problemas

El miedo a una multa de Hacienda es algo muy común entre los contribuyentes. Cualquier noticia sobre inspecciones, dinero en efectivo o movimientos bancarios suele generar inquietud, porque muchos ciudadanos temen cometer un error sin saberlo. Esa preocupación crece todavía más cuando se habla del dinero que cada uno saca de su propia cuenta.

Buena parte de esa inquietud se debe al desconocimiento. Hay quienes creen que retirar efectivo del cajero es una operación completamente libre y sin consecuencias, mientras otros piensan justo lo contrario: que superar cierta cifra supone una sanción automática. La realidad está en un punto intermedio.

Sacar dinero del cajero

Lo que muchos desconocen es que sacar dinero en efectivo del cajero puede llamar la atención a partir de determinadas cantidades. En España no existe un límite legal general para retirar efectivo si hay saldo suficiente, pero el Banco de España recuerda que la entidad debe identificar al cliente cuando realiza una operación en efectivo igual o superior a 1.000 euros. Eso no significa multa automática, pero sí un mayor control sobre el movimiento.

Multa de Hacienda por sacar dinero del cajero de esta manera: cuándo puede investigarte y cómo evitar problemas / Europa Press

A partir de ahí, Hacienda puede interesarse por la operación si detecta importes poco habituales, retiradas repetidas o movimientos que no encajan con los ingresos declarados. Además, el propio Banco de España recuerda que las entidades financieras deben informar a la Agencia Tributaria de determinadas operaciones en efectivo, entre ellas las retiradas o ingresos que superen los 3.000 euros. El foco, por tanto, no está solo en sacar el dinero, sino en poder justificarlo si alguien pregunta.

Límites fiscales

También conviene no confundir los límites del cajero con los límites fiscales. Muchos bancos fijan topes diarios de retirada por motivos de seguridad, sobre todo para reducir riesgos en caso de robo, pérdida de la tarjeta o fraude. Esos límites internos pueden modificarse a petición del cliente y no equivalen a una prohibición de Hacienda. De hecho, si se necesita una cantidad importante, el banco puede pedir que se avise con antelación para disponer del efectivo.

Pagos en efectivo

Otro error frecuente es mezclar la retirada de dinero con los pagos en efectivo. Sacar 1.000 o 2.000 euros del banco no es, por sí solo, una infracción. Lo que sí limita la normativa es el pago en metálico de 1.000 euros o más cuando una de las partes actúa como empresario o profesional. Es decir, una cosa es retirar el dinero y otra utilizarlo después en una operación que supere el umbral legal permitido.

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Así las cosas, la mejor forma de evitar problemas es sencilla: actuar con transparencia. Si vas a sacar una cantidad elevada, conviene conservar el resguardo y poder justificar el origen y el destino del dinero. Además, si vas a mover grandes sumas en efectivo dentro de España, hay que recordar que los importes iguales o superiores a 100.000 euros deben declararse previamente.