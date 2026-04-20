Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir

Durante décadas, el papel de las amas de casa fue esencial en España y, al mismo tiempo, invisible desde el punto de vista económico. En muchas familias, sobre todo en generaciones anteriores, una parte de la organización del hogar descansó casi por completo sobre mujeres que cuidaban de los hijos, atendían a mayores, sostenían la casa y garantizaban el día a día sin figurar en ninguna nómina. Esa realidad marcó a miles de mujeres que al llegar a la vejez descubrieron que aquel esfuerzo no se traducía en años cotizados ni en derecho automático a una pensión contributiva.

La situación era frecuente entre quienes hoy superan los 65 años. Muchas pertenecen a generaciones en las que trabajar fuera de casa no siempre era una opción real y en las que el reparto de tareas estaba mucho más condicionado por los roles tradicionales. El resultado fue que numerosas mujeres, y también algunos hombres que asumieron tareas domésticas y de cuidados, llegaron a la edad de jubilación sin el recorrido laboral exigido por la Seguridad Socialpara cobrar una pensión ordinaria.

Pensión no contributiva

Sin embargo, el sistema sí contempla una vía de protección para quienes no han podido cotizar lo suficiente y carecen de ingresos. Ahí es donde entra en juego la pensión no contributiva de jubilación. Esto significa que las amas de casa también pueden recibir una pensión al llegar a la edad de jubilación, aunque no hayan cotizado lo necesario para una prestación contributiva.

Según explica el Imserso en su página web, la pensión no contributiva de jubilación está dirigida a personas mayores de 65 años que residen legalmente en España, carecen de ingresos suficientes y no pueden acceder a una pensión contributiva por falta de cotización. Esa cobertura es especialmente relevante para el colectivo de amas de casa, porque históricamente el trabajo doméstico y de cuidados no generó aportaciones al sistema.

Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir / INFORMACIÓN

Requisitos

Los requisitos para acceder a esta ayuda en 2026 son claros. El primero es la edad: hay que tener 65 años o más en el momento de presentar la solicitud. El segundo es la residencia: la persona interesada debe residir legalmente en España. El tercer gran requisito es económico: carecer de ingresos suficientes. Además, esta prestación no es compatible con una pensión contributiva de jubilación: está precisamente pensada para quienes no tienen derecho a esa otra vía.

¿Cuánto cobrarán las amas de casa?

En cuanto a la cuantía, la referencia oficial para 2026 fija la pensión no contributiva de jubilación en 8.803,20 euros anuales, abonados en 14 pagas, lo que equivale a 628,80 euros al mes. Ahora bien, esa cifra no siempre se cobra íntegra, porque el importe final depende de las rentas de la persona solicitante y, en su caso, de los ingresos de quienes conviven con ella. El Imserso recuerda además que la cuantía individual nunca puede quedar por debajo del 25% de la pensión establecida, es decir, 2.200,80 euros al año, salvo en los supuestos y revisiones que marque la normativa.

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Dónde pedir la ayuda

Otro aspecto importante es cómo se solicita. La gestión de las pensiones no contributivas corresponde, con carácter general, a las comunidades autónomas que tienen transferidas estas competencias. La solicitud puede presentarse en las oficinas de Servicios Sociales de las comunidades autónomas, en dependencias del Imserso o en otras oficinas de la Seguridad Social, y también existen formularios oficiales para iniciar el procedimiento.