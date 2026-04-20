No tramitar una herencia puede hacerte perderla: la advertencia de la abogada Laura Lobo

Sin prisas nocivas pero sin pausa. Tramitar una herencia no es un proceso sencillo, pero conviene actuar con eficiencia, aunque los problemas familiares y conflictos entre los herederos pueden llevar a muchas personas a la pasividad: no hacer nada y simplemente esperar a que la herencia llegue. Sin embargo, esta decisión puede tener consecuencias graves.

¿Qué ocurre si no tramito la herencia?

Evitar un conflicto siempre acaba empeorando la situación en la mayoría de los casos y las herencias no son una excepción. La abogada experta en familia y herencias Laura Lobo explica que, si no se tramita: “En última instancia, lo que puede ocurrir es que vas a perder los bienes de la herencia”. Pero, ¿por qué no "pasan automáticamente" a los supuestos herederos? Lobo explica que todos los bienes inmuebles seguirán inscritos a favor de la persona fallecida (no se podrán vender ni alquilar) y, en el caso del dinero, quedará bloqueado en el banco. Los bienes permanecerán así “durante todo el tiempo que resulte necesario, hasta la infinidad”.

El reparto de herencias sin testamentos suele generar disputas. / IMAGEN GENERADA POR IA

¿Puedes perder tu herencia?

Y es que la letrada subraya que los riesgos no solo abarcan un posible retraso. Laura Lobo explica que también puedes llegar a perder la herencia. “Sí, porque si alguno de esos bienes, sobre todo los bienes inmuebles, son utilizados por los herederos o incluso por terceras personas a título de dueño, con el suficiente tiempo podrán adquirir la propiedad”, indica.

Según señala la experta, este tipo de situaciones son mucho más frecuentes de lo que parece, sobre todo en entornos rurales en relación a los terrenos rústicos, por ejemplo. Lobo apunta a que una propiedad puede permanecer durante años a nombre de un fallecido. En ese tiempo, un tercero puede empezar a utilizarla, por ejemplo cultivándola, y acabar adquiriendo su propiedad con el paso del tiempo.

Según la abogada, la cuestión es tomar una decisión ya sea para dar un "sí" o un "no" y aconseja que “si no quieres tramitar una herencia, mi recomendación es renunciar”.

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La alternativa es iniciar todos los trámites necesarios para adjudicar los bienes. En cualquier caso, quedarse en una situación intermedia no es una opción recomendable. “Quedándote en una situación intermedia, lo único que vas a hacer es perder”, concluye.