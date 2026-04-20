Los robos más “locos” de empleados de tiendas que acabaron en despido: 22 botellas de whisky, una brocha de maquillaje o una lata de paté de atún

Los despidos disciplinarios por robos en tiendas de alimentación suelen ser avalados en la inmensa mayoría de los casos por los tribunales de nuestro país y suponen pérdidas de millones de euros. Según datos de la Asociación Española de Empresas de Gran Consumo (AECOC), una de las mayores asociaciones empresariales del país, los robos en comercios ascendieron en 2025 a 2.817 millones de euros, un 52 % más que un año antes.

Los productos que más se roban son el aceite de oliva y las bebidas, seguidos por artículos textiles y bricolaje.

Los casos de robos más curiosos

Hay casos realmente curiosos, que EFE ha recogido, y que supusieron el despido de los trabajadores que los llevaron a cabo.

La empleada de un comercio de Tenerife sustrajo hasta 22 botellas de whisky de alta gama entre abril y septiembre de 2023. Su despido fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el pasado 16 de enero, tras constatar que además había sustraído una docena de botellas de vino tinto crianza y otras tantas de blanco verdejo, espumosos variados, licor de Pomelo y una caja de bombones. También constan en la lista una caja de torreznos fritos, galletas y mostaza antigua.

Otro es el caso de una cajera que durante varias semanas de 2025 había permitido a una conocida sacar sin pagar un chorizo de herradura, patatas fritas, filetes y alitas de pollo y lomo adobado, entre otros productos.

Un plato con varios tipos de patatas fritas, en imagen de archivo. / FREEPIK

La sentencia del 2 de febrero del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, sección Cáceres, ratificó el despido al confirmar que se considera "robo, hurto o malversación" no sólo sustraer productos sino "el consumo propio o venderse o cobrarse a sí mismo o a otros" sin pagar o a precios ficticios.

Más sangrante resulta el caso del empleado de un comercio que sustrajo productos por valor de 72 euros, y cuyo despido fue ratificado el 27 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.

El hombre se llevó varias botellas de vino de ínfima categoría, una lata de paté de atún, una caja de bombones, una brocha de maquillaje, una bandeja de pechugas de pollo y un sacacorchos.

Bajar el precio al lomo

La picaresca de cambiar a la baja el precio de los alimentos le costó el empleo a una trabajadora de un centro comercial de Valladolid, despido que fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia en enero de este año.

De acuerdo con una cajera, que también fue despedida, procedió a bajar el precio de un lomo de cebo ibérico nobleza castellana de medio kilo a 4,99 euros, cuando su precio era de 20,13; en total, consiguió con este método 27 piezas de lomo.

Aunque no fue acusada de pertenencia a organización criminal, la empleada de un comercio de Burgos fue despedida tras sacar subrepticiamente del establecimiento bolsas de bacalao, cajas de bombones y una plancha de cochinillo de casi un kilo, con la ayuda de su marido y su hijo.

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Su despido fue confirmado el 30 de octubre del año pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Burgos, tras constatarse que además había abierto y troceado varias tartas presuntamente caducadas.