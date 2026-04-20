Los expertos coinciden en el truco para no perder 340 euros en la declaración de la Renta: es fácil equivocarse

Cada campaña de la declaración de la Renta deja la misma sensación en miles de contribuyentes: la de estar ante un trámite lleno de casillas, conceptos técnicos y pequeños detalles que pueden marcar una diferencia importante en el resultado final. No se trata solo de confirmar el borrador y esperar una devolución o afrontar un pago, sino de comprobar si Hacienda ha incorporado correctamente toda la información fiscal y si el contribuyente está aprovechando todas las ventajas que le permite la normativa.

Deducción

En ese terreno, las deducciones siguen siendo uno de los grandes focos de atención. Muchas personas dan por hecho que la Agencia Tributaria calcula automáticamente todo lo que les corresponde, pero la propia AEAT advierte en sus manuales y ayudas que hay apartados que conviene revisar con cuidado. Una cifra mal trasladada, un dato fiscal incompleto o una interpretación errónea de los ingresos puede hacer que el resultado final cambie. Por eso, asesores y expertos insisten cada año en no limitarse a aceptar el borrador sin mirar más allá. En la campaña actual, una de las cuestiones que más interés ha despertado es la nueva deducción por obtención de rendimientos del trabajo, una ventaja fiscal que en determinados casos puede alcanzar los 340 euros.

Requisitos

A partir de ahí entra en juego la advertencia del asesor fiscal José Ramón López Martínez, que ha insistido en que hay contribuyentes que podrían perder ese ahorro simplemente por no comprobar bien cómo está reflejada la deducción en Renta WEB. La Agencia Tributaria explica que esta deducción se aplica a quienes obtengan rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 18.276 euros y no tengan rentas distintas de las del trabajo, excluidas las exentas, superiores a 6.500 euros.

Los expertos coinciden en el truco para no perder 340 euros en la declaración de la Renta: así tienes que hacerlo / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Error

Según el criterio que explica el experto, el error más habitual está en mezclar dentro de ese límite ingresos que no deben computarse igual para esta deducción concreta. Por eso, el asesor recomienda entrar en el apartado de rendimientos del trabajo dentro del programa, abrir el resumen de cada empleo y revisar el campo específico de la deducción por obtención de rendimientos del trabajo. Ahí es donde muchos contribuyentes deberían detenerse y verificar si los importes reflejados corresponden únicamente a los trabajos desempeñados durante 2025 como empleados, sin incorporar de forma indebida otras percepciones que puedan alterar el derecho a la deducción.

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El consejo del asesor fiscal es sencillo: no basta con mirar el resultado final de la declaración, hay que entrar en el detalle de los rendimientos del trabajo. El propio diseño de Renta WEB puede hacer que muchos usuarios pasen por alto esta comprobación porque la deducción aparece dentro del resumen de los rendimientos laborales y no como una ayuda visible desde el primer momento. De ahí que se recomiende acudir a los datos fiscales, sumar correctamente lo percibido como empleado y comprobar que los importes trasladados a esa ventana son coherentes. El matiz es relevante, porque si un contribuyente cree erróneamente que supera el umbral solo por tener también prestaciones o importes que no deben tratarse del mismo modo en este apartado, puede renunciar de hecho a una deducción que sí le correspondería.