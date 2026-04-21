Bit2Me se lanza a por la inversión tradicional con “Invest”: acciones, fondos y ETFs desde una sola plataforma

Bit2Me quiere dejar de ser solo una plataforma de criptomonedas. La firma nacida en Elche ha anunciado el lanzamiento de Bit2Me Invest, una nueva solución que permitirá a sus usuarios comprar y gestionar fondos de inversión, acciones y ETFs desde un único entorno digital, integrando así productos tradicionales con activos digitales.

El movimiento no es menor. Supone la entrada directa de uno de los principales actores del ecosistema cripto en el terreno de la inversión clásica, y lo hace con respaldo regulatorio: la compañía ha inscrito Bit2Me Stocks en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como agente vinculado a la agencia de valores InbestMe.

De exchange cripto a plataforma financiera 360

La estrategia responde a una tendencia clara en el sector: la convergencia entre finanzas tradicionales (TradFi) y cripto. Plataformas que nacieron centradas en bitcoin y otros activos digitales buscan ahora ampliar su oferta para retener usuarios y competir con bancos y neobrokers.

“Unificar criptoactivos, acciones, ETFs y fondos de inversión en una sola plataforma regulada es el siguiente paso”, ha explicado el cofundador y consejero delegado de Bit2Me, Leif Ferreira, que define el proyecto como una evolución hacia un servicio financiero completo, con un enfoque “ágil, sencillo y seguro”.

Lanzamiento progresivo y expansión europea

Bit2Me Invest comenzará su despliegue en España en una fase inicial limitada a un grupo seleccionado de usuarios, antes de abrirse al conjunto de clientes registrados. Posteriormente, la compañía prevé extender el servicio a otros mercados europeos donde ya opera, como Portugal, Italia, Francia, Alemania u Holanda.

En su primera versión, la plataforma ofrecerá acceso a:

más de 500 fondos de inversión

alrededor de 1.000 acciones

cerca de 1.000 ETFs

El objetivo es ampliar progresivamente este catálogo durante este año hasta alcanzar cifras mucho mayores: más de 3.000 fondos, 5.000 acciones y 4.000 ETFs.

Un mercado 40 veces mayor

La apuesta tiene una lógica evidente desde el punto de vista del negocio. Según la propia compañía, el mercado de inversión tradicional tiene una capitalización unas 40 veces superior al de las criptomonedas.

Entrar en ese segmento no solo diversifica ingresos, sino que posiciona a Bit2Me frente a un público más amplio, incluyendo perfiles menos familiarizados con el mundo cripto.

La batalla por el usuario financiero

El lanzamiento se enmarca en una carrera global por convertirse en la “superapp” financiera. Grandes plataformas cripto, brokers digitales e incluso bancos tradicionales están ampliando sus servicios para ofrecer desde inversión hasta pagos o custodia de activos en un mismo lugar.

En ese escenario, la clave no es solo qué se ofrece, sino cómo se integra todo en una experiencia única. Bit2Me intenta jugar esa carta: fidelizar a sus usuarios actuales —que ya operan con criptomonedas— y atraer a nuevos inversores que buscan simplicidad sin renunciar a la regulación.

Con este movimiento, la compañía da un paso más hacia la hibridación total del sistema financiero, donde la frontera entre cripto y activos tradicionales empieza a diluirse. Y donde, cada vez más, el usuario espera poder gestionarlo todo desde la misma pantalla.