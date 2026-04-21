Los expertos coinciden: algunas deducciones no aparecen en el borrador y pueden hacerte perder mucho dinero en la Renta

La campaña de la Renta ya está en marcha y millones de contribuyentes afrontan el trámite confiando en el borrador. La Agencia Tributaria ofrece Renta Web, datos fiscales y un calendario de ayuda para facilitar la presentación, pero eso no significa que todo quede automáticamente revisado ni que todas las deducciones aparezcan ya volcadas en la declaración. Precisamente por eso, los asesores fiscales insisten en que confirmar sin comprobar puede salir caro y traducirse en dinero perdido.

El borrador es una propuesta confeccionada con la información de la que dispone la Administración, pero no sustituye la revisión individual del contribuyente. Hay deducciones estatales y, sobre todo, autonómicas que requieren una actuación activa de quien presenta la declaración.

El asesor fiscal José Ramón López resume el problema con una frase muy directa: “Hacienda por defecto no va a incluir ninguna deducción”. El experto insiste en que hay varios campos que deben revisarse “sí o sí” porque de ellos dependen beneficios fiscales que no siempre aparecen cargados de forma automática.

Los expertos avisan: estas deducciones que no salen en el borrador pueden hacerte perder mucho dinero en la Renta / Eduardo Parra - Europa Press

Qué revisar en el borrador

Uno de los primeros puntos que, según López, conviene revisar con detalle es la comunidad autónoma de residencia ya que las deducciones autonómicas varían según el territorio y, por tanto, dependiendo de la comunidad autónoma se puede pagar más o menos en la declaración. El asesor recuerda que debe consignarse la comunidad en la que se haya residido la mayor parte del tiempo en 2025, no necesariamente la que figure en un empadronamiento desactualizado.

Hijos

Otra revisión decisiva afecta a los hijos y a la unidad familiar. Introducir mal la clave o no marcar correctamente la pertenencia del menor a la unidad familiar puede arrastrar errores en cadena. También recuerda que, si el hijo forma parte de esa unidad familiar, indicarlo bien es esencial para poder valorar opciones como la declaración conjunta.

El asesor fiscal también pone el foco en las cuotas sindicales, los gastos por colegios profesionales cuando sean obligatorios para ejercer, los litigios laborales y la situación de los trabajadores con discapacidad. A eso se suman los supuestos de movilidad geográfica por aceptar un empleo en otro municipio si estabas en el paro y, sobre todo, el enorme bloque de deducciones autonómicas. Ahí pueden entrar, según la comunidad, incentivos por alquiler, salud, deporte, gafas u otros gastos familiares y personales.

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La conclusión de fondo es clara: el borrador puede ser una base útil, pero no debe tratarse como un documento definitivo ni infalible. Además, hay que recordar que las deducciones autonómicas “no se aplican de forma automática en el borrador” y que, si no se introducen, el contribuyente puede acabar “regalando dinero a Hacienda sin darte cuenta”.