Los derechos de los trabajadores ante el cáncer: qué protección existe en el trabajo

Los derechos laborales suelen percibirse como algo lejano hasta que una enfermedad grave, una hospitalización o una situación familiar límite obliga a mirar con detalle qué protege realmente la ley. En esos momentos, cuestiones como la continuidad en el empleo, los permisos, la reducción de jornada o las ayudas vinculadas al cuidado dejan de ser teoría y pasan a convertirse en una necesidad inmediata. En España, el Estatuto de los Trabajadores y la normativa de Seguridad Social reconocen distintos mecanismos de protección cuando la salud irrumpe en la vida laboral.

Esa falta de información pesa todavía más cuando el cáncer entra en escena. Y es que alrededor de la enfermedad aparecen decisiones urgentes sobre bajas, tratamientos, ingresos hospitalarios, acompañamiento y cuidado familiar. En la práctica, muchas personas no saben qué derechos pueden activar, cuánto tiempo pueden ausentarse, qué ocurre con su salario o qué margen tienen para reorganizar su jornada. También los familiares, especialmente cuando hay menores afectados, necesitan respuestas claras sobre permisos y conciliación.

Doble protección laboral ante el cáncer

El abogado laboralista Miguel Benito afirma que “las personas diagnosticadas con cáncer tienen un doble protección”. Según sus declaraciones, esa cobertura opera por dos vías. “Por un lado, si sois trabajadores tenéis una protección directa donde se va a blindar vuestro puesto de trabajo por ejemplo de cara a despidos. O se va a permitir la adaptación de vuestras funciones en la empresa. Por otro lado, también hay una protección indirecta para los familiares de una persona afectada con cáncer, ya sea trabajador o no”.

Los derechos laborales que protegen a los trabajadores y sus familias ante un diagnóstico de cáncer / INFORMACIÓN

Uno de los ejemplos más concretos que menciona el experto afecta al cuidado de menores. “Si un hijo menor tiene cáncer tendrás la posibilidad de reducir tu jornada en un 99% cobrando el cien por cien de tu sueldo para cuidarle”.

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Familiares

La protección para familiares también es importante. “Si eres familiar de un trabajador diagnosticado con cáncer tendrás determinados permisos médicospara ir a visitarle al hospital cuando lo necesites”. En el plano normativo, el artículo 37.3.b) del Estatuto de los Trabajadores reconoce un permiso retribuido de cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho, parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, familiares consanguíneos de la pareja de hecho o convivientes que requieran cuidado efectivo.