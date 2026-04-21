Dos garajes desde 16.700 euros y una vivienda por 198.000: así son las subastas activas hoy en Alicante

La provincia de Alicante mantiene este martes dos subastas judiciales activas de inmuebles, ambas en vía de apremio —procedimientos para saldar deudas— y, por el momento, sin ninguna puja registrada. Las subastas, iniciadas el pasado 17 de abril, estarán abiertas hasta el 7 de mayo, con posibilidad de prórroga de hasta 24 horas si se reciben ofertas en el último momento.

Dos garajes con trastero en Ibi

La primera subasta (SUB-JA-2026-258738), gestionada por el juzgado de Ibi, incluye dos lotes independientes, ambos correspondientes a inmuebles en la calle Gran Capitán.

Se trata de:

Plaza de garaje nº 36 con trastero nº 19

Plaza de garaje nº 37 con trastero nº 20

El edificio en el que se encuentran los garajes subastados en Ibi. / GOOGLE MAPS

Cada lote sale a subasta por 16.758,64 euros, mismo importe que su tasación, y exige un depósito previo de 837,93 euros para poder pujar. No existe puja mínima, aunque sí tramos entre ofertas de 335,17 euros.

Ambos inmuebles no son visitables y su situación posesoria no está especificada. El acreedor en este procedimiento es HOIST Finance Spain.

Un piso de más de 150 metros en Mutxamel

La segunda subasta (SUB-JA-2026-259269), gestionada desde San Vicente del Raspeig, corresponde a una vivienda en Mutxamel, en la calle Novelda.

El inmueble es un piso en cuarta planta con:

Más de 150 m² construidos

Cuatro dormitorios

Salón, cocina con galería, baño, aseo y terrazas

El edificio donde se encuentra el piso subastado en la calle Novelda 8 de Mutxamel / GOOGLE MAPS

El valor de subasta es de 198.000 euros, sin tasación especificada ni puja mínima. Para participar es necesario un depósito de 9.900 euros.

No consta si la vivienda está ocupada ni si es visitable, y las posibles cargas figuran en la certificación oficial.

Sin pujas y con margen para inversores

A pocas semanas de su cierre, ninguna de las dos subastas ha recibido ofertas, lo que abre la puerta a posibles oportunidades, especialmente en el caso de los garajes, con precios de salida relativamente bajos.

Este tipo de subastas públicas permite comprar inmuebles, en ocasiones por debajo del mercado, aunque exige analizar bien cada caso: desde cargas pendientes hasta el estado del inmueble o su situación legal.

Con el plazo abierto hasta mayo, el interés —o la falta de él— en los próximos días será clave para determinar si estas subastas se convierten en oportunidad… o pasan desapercibidas.

Cómo funcionan estas subastas

Ambas subastas son públicas y electrónicas, con pujas visibles en tiempo real. Un elemento clave es que, si se registran ofertas en las últimas horas, el sistema puede ampliar automáticamente el plazo hasta 24 horas.

Este tipo de procedimientos permite acceder a inmuebles, en ocasiones por debajo de su valor de mercado, aunque con condiciones que requieren especial atención, como la existencia de cargas, la imposibilidad de visita o la falta de información sobre la ocupación.

¿Son una ganga o una trampa? Claves para interpretar estas subastas

A primera vista, las subastas pueden parecer una vía para adquirir inmuebles por debajo del precio de mercado, pero no siempre es así. En el caso de las dos activas actualmente en Alicante, los indicios invitan a la prudencia más que al entusiasmo.

En el caso de los garajes de Ibi, con un precio de salida de 16.758 euros cada uno, no se trata de cifras especialmente bajas para este tipo de activos en la zona. El hecho de que, a varios días de su apertura, no hayan recibido ninguna puja sugiere que el mercado no los percibe como una oportunidad clara. A ello se suma que no son visitables y que su situación posesoria (quién está ocupando realmente el inmueble o si está vacío) no consta, factores que añaden incertidumbre.

Más dudas plantea la vivienda de Mutxamel, que sale a subasta por 198.000 euros. Aunque por superficie —más de 150 metros cuadrados— podría resultar atractiva, presenta varios elementos que obligan a analizarla con cautela: no hay tasación oficial, no se detalla si está ocupada y las posibles cargas se remiten a la documentación anexa. En este tipo de operaciones, estos aspectos pueden marcar la diferencia entre una buena compra y un problema a largo plazo.

En general, los expertos coinciden en que una “ganga” en subastas suele reunir al menos alguna de estas características: un precio claramente por debajo del mercado, alta competencia entre pujadores o información transparente sobre el estado del inmueble. En estos casos, ninguna de esas condiciones se cumple de forma evidente, por lo que más que oportunidades claras, se presentan como operaciones que requieren un análisis detallado antes de tomar cualquier decisión.