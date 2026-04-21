Lidl busca personal en Alicante: sueldos de hasta 36.000 euros y ofertas en tiendas de toda la provincia

Lidl mantiene activas varias ofertas de empleo para trabajar en sus supermercados de la provincia de Alicante, con oportunidades que van desde puestos base como cajero-reponedor hasta cargos de responsabilidad en tienda. Las vacantes, distribuidas en distintos municipios, reflejan la apuesta de la compañía por reforzar plantilla en plena expansión del sector de la distribución.

Puestos base: contratos parciales y perfil junior

Entre las ofertas destacan varias posiciones de cajero/a – reponedor/a con jornada parcial de 25 horas semanales en localidades como San Vicente del Raspeig, Elche, Crevillent, Alcoy u Orihuela Costa.

Estas vacantes, con contrato temporal y un salario de unos 11.050 euros brutos anuales, están orientadas a perfiles junior con Educación Secundaria Obligatoria y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana o tarde.

Las funciones incluyen atención al cliente en caja, reposición de mercancía, control de frescura de productos, preparación de panadería, inventarios y tareas de limpieza en tienda. La empresa valora experiencia previa, aunque no es imprescindible.

Mandos intermedios: responsables de turno

Para quienes cuentan con más experiencia, Lidl ofrece puestos de responsable de turno en tiendas como Petrer, Finestrat o Rojales, con contratos indefinidos a jornada completa.

Estos perfiles se encargan de tareas como la gestión de inventarios, pedidos, control de mermas, planificación de ventas, atención de reclamaciones y supervisión del equipo. Aunque en algunos casos se admite perfil junior, se valora experiencia en el sector.

Dirección de tienda: salarios de hasta 36.000 euros

En el nivel más alto, la compañía busca gerentes de tienda en Finestrat y Almoradí, con contratos indefinidos y salarios que oscilan entre 27.158 y 36.000 euros brutos anuales.

Estas posiciones requieren experiencia previa en gestión de equipos y asumen la responsabilidad global del establecimiento: desde la selección y formación del personal hasta la planificación de ventas, control de costes y cumplimiento de los estándares de la empresa.

Otros perfiles: asistente de tienda

También hay oportunidades como asistente de tienda en Orihuela, un puesto intermedio que combina tareas operativas y de coordinación, como gestión de reclamaciones, reposición, inventarios o asignación de tareas al equipo.

Una clienta en una tienda de Lidl. / INFORMACIÓN

Condiciones y ventajas

En todas las ofertas, Lidl destaca condiciones comunes como:

Formación teórico-práctica adaptada al puesto

Jornada de cinco días semanales

Horario continuado

Seis fines de semana de calidad al año

Registro y compensación de cada minuto trabajado

Política de igualdad salarial y selección basada en criterios objetivos

Cómo inscribirse

Las candidaturas pueden presentarse a través del portal de empleo de la compañía (empleo.lidl.es), donde también se detallan los requisitos específicos de cada puesto.

Con vacantes repartidas por buena parte de la provincia, Lidl se posiciona como una de las empresas con mayor oferta laboral activa en el sector retail en Alicante, especialmente para perfiles sin experiencia y para quienes buscan una primera oportunidad laboral.