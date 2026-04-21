El Gobierno estudia que miles de parejas de hecho no registradas pero con hijos puedan cobrar la pensión de viudedad

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya prepara una nueva propuesta para los agentes sociales para regular y mejorar los procesos de las bajas médicas y abordar otros temas como la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas o la pensión de viudedad para parejas de hecho no registradas pero con hijos en común.

Tras reunirse la mesa de diálogo social convocada por el Gobierno, CC.OO ha informado de que se ha estado trabajando en un paquete de medidas para agilizar las bajas médicas, entre las que destaca la reordenación de los recursos humanos y técnicos de la Inspección Médica del INSS para conformar un Equipo de Valoración de Incapacidad (EVI) centralizado.

Igualmente, destacan la importancia de que el ministerio haya aceptado desbloquear dos cuestiones pendientes: la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas y el mantenimiento del periodo transitorio establecido en la reforma de 2021 para determinar la cuantía de las pensiones de jubilación anticipada voluntaria.

En la actualidad, la pensión de viudedad es una prestación que se dirige a cónyuges o parejas de hecho de una persona que haya fallecido. En algunos casos también pueden estar divorciadas, separadas, en situación de nulidad matrimonial o en extinción de la pareja de hecho. Entre estos supuestos no se recoge un hecho que es habitual en nuestro país: parejas que no han formalizado los papeles de pareja de hecho pero tienen hijos en común.

Así pues, lo que se está estudiando en la mesa de negociación es que estas personas que no pueden acreditar el requisito de formalización administrativa de la constitución de pareja de hecho, pero que cuentan con hijos comunes con las personas fallecidas o con periodos de convivencia pública y notoria que sí puede acreditarse, puedan acceder a la pensión de viudedad.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. / Matias Chiofalo / Europa Press

Otras solicitudes

Durante el encuentro, UGT también ha pedido regular el coeficiente reductor de la edad de jubilación para el personal del sector aéreo, mientras que CCOO ha propuesto que las mutuas colaboradoras pasen a ser Entidades Gestoras de la Seguridad Social o determinar la presunción de laboralidad en la atención sanitaria y económica de los procesos de origen musculoesquelético que los trabajadores insten ante las Mutuas alegando su origen profesional y que, en caso de que se determine que su origen es contingencia común, la mutua pueda solicitar a la Seguridad Social la determinación de contingencia.

Desde el sindicato encabezado por Unai Sordo se han posicionado en contra de la propuesta del Gobierno de incrementar las competencias de las Mutuas para posibilitar que puedan hacer propuestas de incapacidad permanente de contingencia común.