¿Cuánto tarda Hacienda en devolver el dinero de la declaración de la Renta?

Una de las mejores frases que pueden escucharse en esta época del año: "Ha salido a devolver". La Agencia Tributaria ya ha empezado a ingresar el dinero a los contribuyentes que enviaron el borrador (y cuyo resultado no salió a pagar). Sin embargo, el ingreso no es inmediato: Hacienda tiene un plazo máximo determinado para devolvértelo.

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Plazo de ingreso

A pesar de que normalmente Hacienda no tarda más de un mes en hacer las devoluciones de las declaraciones de la Renta, cuentan con un plazo máximo de seis meses para efectuarla desde el término del plazo de presentación de las declaraciones, "o desde la fecha de la presentación si la declaración fue presentada fuera de plazo, para efectuar la devolución o para iniciar un procedimiento de comprobación de la devolución solicitada".

Si transcurre el plazo de 6 meses sin que se haya ordenado el pago de la devolución por una causa imputable a la Administración Tributaria, esta abonará además intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento del plazo de 6 meses sin necesidad de que lo solicites. Desde Hacienda señalan que "los intereses se aplicarán sobre el importe a devolver finalmente acordado por la Administración, ya sea el solicitado o bien el que derive de un procedimiento de comprobación".

Cómo consultar el estado de la devolución

Para la consulta del estado de tramitación de una devolución accede través del apartado "Mis expedientes". Hay que tener en cuenta que el acceso a "Mis expedientes" requiere identificarse con Cl@ve, certificado electrónico o DNIe del titular o de un apoderado al trámite. Según indica la Agencia Tributaria, al acceder al expediente podrás consultar el estado de la devolución en el apartado "Estado de tramitación". En este apartado también podrás acceder a los documentos asociados al expediente, así como a la historia del mismo. Cuando se hayan efectuado las comprobaciones oportunas, aparecerá el mensaje indicando que la solicitud de devolución ha sido admitida o cuándo será emitida la devolución.

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En el caso de la declaración de la Renta también es posible realizar la consulta a través del "Servicio tramitación borrador / declaración (Renta WEB)", al que puedes acceder identificándote con Cl@ve, certificado electrónico, DNIE o número de referencia.