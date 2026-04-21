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¿Tienes derecho a días de asuntos propios en el trabajo? Un abogado laboralista aclara dónde debes mirar

Es un mito que exista una regla general aplicable a todos pero hay dos cosas que debes consultar para saber si puedes acogerte a ellos

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, explica todo acerca de los días de asuntos propios

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, explica todo acerca de los días de asuntos propios

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

El abogado y experto en derecho laboral Ignacio de la Calzada ha querido dinamitar uno de los mitos más extendidos entre los cuñados del derecho laboral: "todo el mundo tiene derecho a días de asuntos propios". Lo cierto es que no, aunque, como siempre, hay un pero al que debes aferrarte (y revisar) para conocer si tú tienes derecho o no a estas jornadas libres. De hecho, el propio letrado advierte que pensar que existe una regla general aplicable a todos es un error y recomienda comprobar qué recoge cada caso concreto.

Qué debes consultar

De la Calzada señala que la clave está en el convenio colectivo de tu empresa: “Lo que tienes que hacer es revisar tu convenio colectivo”, advierte. En ese documento, dentro del apartado de permisos retribuidos, deberían aparecer recogidos los posibles días de asuntos propios o de libre disposición, del mismo modo que figuran otros permisos como los de maternidad, hospitalización o traslados.

Y es que, si esta posibilidad no aparece contemplada en este convenio, el trabajador no tendrá derecho a esos días. “Si en tu contrato no consta esto, lo siento, no tienes derecho a ningún día de asuntos propios”, afirma. También desmonta otra idea intensamente repetida: “No existe la regla general que tengas dos”.

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Y es que, ante cualquier duda sobre tu situación laboral lo mejor es preguntar a un experto en derecho laboral, tener a mano el contrato y el convenio colectivo y no dar por supuesto mitos extendidos que pueden hacerte más daño que favores en tu trabajo.

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