Hasta 15.000 euros para comprar vivienda y 300 euros de bono alquiler: así son las nuevas ayudas del Gobierno

El acceso a la vivienda vuelve al centro del debate político y económico en España justo cuando comprar o alquilar sigue siendo, para miles de personas, una carrera cada vez más cuesta arriba. El Consejo de Ministros aprobó este martes 21 de abril de 2026 el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un programa con una dotación de 7.000 millones de euros con el que el Ejecutivo quiere reforzar el parque público, ampliar las ayudas y dar un nuevo impulso a la emancipación juvenil.

Ayudas para jóvenes

El plan recoge ayudas de más de 10.800 euros para la compra de vivienda en municipios en riesgo demográfico. Otra de las ayudas más destacadas es de 15.000 euros por vivienda habitual y permanente en municipios de hasta 10.000 habitantes para beneficiarios de hasta 35 años. En paralelo, el texto contempla ayudas al alquiler con opción a compra de vivienda protegida con un límite de 28.800 euros por vivienda para la parte vendedora.

Alquiler

El alquiler es otro de los pilares del nuevo paquete. El Gobierno anunció que la nueva arquitectura eleva el bono joven hasta 300 euros mensuales. Además, el proyecto regula ayudas reforzadas para situaciones de vulnerabilidad: en algunos programas específicos se contemplan hasta 900 euros mensuales para cubrir renta o cesión de uso y otros 300 euros al mes para suministros, mantenimiento o gastos asociados a la vivienda o solución habitacional.

Rehabilitación de viviendas

Otro bloque relevante del plan es el de la rehabilitación. El proyecto normativo detalla ayudas de hasta 8.000 euros por vivienda para actuaciones en materia de seguridad, hasta 13.000 euros por vivienda para determinados trabajos vinculados a accesibilidad y eficiencia, y cuantías que pueden llegar a 20.500 euros por vivienda para mejora energética. También se prevén incrementos adicionales cuando se trate de edificios con protección patrimonial o de viviendas vacías que se rehabiliten para salir al mercado como alquiler asequible.

Nuevas ayudas a la vivienda en España: quién puede pedir hasta 15.000 euros para comprar y 300 euros para alquilar / INFORMACIÓN

La filosofía del plan no se limita a subvencionar demanda. Una parte sustancial del dinero se reserva para aumentar la oferta pública y protegida. Así, el 40% de los recursos irá orientado a incrementar el parque de vivienda asequible y protegida de forma permanente.

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Hay, además, un aspecto especialmente importante para quienes ya hayan firmado o estén a punto de firmar operaciones este año. El proyecto normativo prevé que las ayudas puedan reconocerse con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026, aunque la resolución llegue después.