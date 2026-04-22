¿Qué hacer si compras una casa a medias pero uno aporta más dinero?

¿Queréis comprar una vivienda en pareja pero no podéis aportar la misma cantidad? Se puede hacer y, de hecho, es una fórmula muy común. Sobre esta situación la notaria alicantina maría Cristina Clemente Buendía explica que no existe una única respuesta a la hora de comprar vivienda en pareja, ya que todo depende de las circunstancias de la operación y la situación de cada uno. "Os voy a contestar tal y como lo hago a las parejas que así me lo plantean en el despacho. Depende de, como dice la canción, de qué depende..."

La firma de hipotecas está en máximos en Alicante. / INFORMACIÓN

Cuestiones principales

Según detalla Buendía, la primera cuestión a tratar es la diferencia de dinero aportada por cada parte. Si esa diferencia es importante, ya no tendría sentido hablar de una compra al 50%. “Pensemos, por ejemplo, en un 20% del precio de compra. Es que entonces ya no cabe hablar de compra a medias”, señala. En esos casos, añade, esa desigualdad “debe llevarse al porcentaje de titularidad”, de manera que la vivienda ya no se compraría al 50-50, sino con repartos como “60-40” o “70-30”.

La segunda clave está en si la operación se financia con préstamo hipotecario. La notaria alicantina apunta que, si existe hipoteca y la diferencia de aportación “no es excesivamente grande” e incluso es inferior a ese 20% del precio de compra, “lo más prudente sería reconocer sin más que un crédito en favor del que aporta más”.

La razón a esto es que la hipoteca se prolonga durante muchos años y la situación económica de los compradores puede cambiar y adaptarse con el tiempo: quizá uno empezó con un mejor trabajo y la situación cambia. Situaciones como el desempleo o la enfermedad pueden significar no atender las cuotas hipotecarias con el mismo porcentaje que al principio. Según la notaria, ese crédito podría quedar compensado de manera natural con el paso del tiempo, mientras ambos mantienen la titularidad de la vivienda.

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En definitiva: una diferencia o "descompensación" de aportación al principio no tiene por qué significar que esta se mantenga en el tiempo