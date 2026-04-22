Confirmado por la Agencia Tributaria: estos son todos los papeles que tienes que llevar para que te hagan la declaración de la Renta

El pasado 8 de abril arrancó la campaña de la Renta de 2025 y ya hay miles de personas que han solicitado el borrador y presentado su tributación del IRPF. Hasta el 30 de junio todavía faltan muchas semanas para presentar la declaración de la renta y puede hacerse de varias formas: online, de forma telefónica y de forma presencial.

Esta atención presencial suele ser la más utilizada por personas mayores que prefieren una atención de tú a tú y personas que tienen circunstancias “especiales” y que deben incluir varios conceptos en su declaración y no están seguros de hacerlo de la forma correcta.

Para esta atención en las oficinas de la Agencia Tributaria debe pedirse una cita previa que comenzará el 29 de mayo y finalizará el 29 de junio. Así, entre el 1 y el 30 de junio será cuando se otorguen estas citas para confeccionar la declaración. Esta cita previa puede solicitarse a través de los siguientes medios:

Sede Electrónica de la Agencia Tributaria con NIF/NIE o DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia.

Por teléfono llamando a los siguientes números de teléfono: Teléfono automático: 91 535 73 26 / 901 12 12 24 o Servicio de cita para Renta: 91 553 00 71 / 901 22 33 44.

¿Qué documentación hay que llevar para hacer la declaración de la Renta?

Una vez que tenemos nuestra cita previa con la fecha, la hora y la ubicación de dónde debemos acudir es el momento de preparar toda la documentación necesaria. En la web de Caixabank han hecho una recomendación de todos los papeles que debemos llevar a la Agencia Tributaria:

Documentos sobre la situación personal

DNI original del titular que acude a la cita y fotocopia del DNI de todos los que figuren en la declaración.

que acude a la cita y fotocopia del DNI de todos los que figuren en la declaración. Número IBAN de la cuenta bancaria en la que se vayan a realizar los cargos o las devoluciones (recuerda que en la cuenta debe figurar como titular el contribuyente , es decir, quien presenta la declaración).

, es decir, quien presenta la declaración). Las referencias catastrales de todos los inmuebles de la propiedad de la persona que acude a la cita o en los que viva de alquiler o en otras circunstancias. Podrás encontrar la referencia en el recibo del impuesto de bienes inmuebles (IBI).

Autorización firmada por otros declarantes y su fotocopia del DNI (miembros de la unidad familiar o terceros) para realizar, y en su caso presentar, la declaración en su nombre.

Documentos para deducciones autonómicas u otros beneficios fiscales

Deducciones por alquiler de vivienda habitual : si vives en un inmueble alquilado necesitarás el NIF del arrendador y las cantidades pagadas por el alquiler (copia de los recibos pagados).

: si vives en un inmueble alquilado necesitarás el NIF del arrendador y las cantidades pagadas por el alquiler (copia de los recibos pagados). Si tienes derecho a la deducción por la adquisición de vivienda habitual con financiación ajena, deberás de aportar el certificado de la entidad financiera en el que refleje el importe pagado durante el ejercicio por dicha financiación, así como los recibos de seguros vinculados al préstamo, siempre que estén recogidos en la escritura. En ese caso, es conveniente aportar la citada escritura. Si se ha producido una ampliación del préstamo también deberás de presentar los saldos pendientes de amortizar del préstamo original .

deberás de aportar el certificado de la entidad financiera en el que refleje el importe pagado durante el ejercicio por dicha financiación, así como los recibos de seguros vinculados al préstamo, siempre que estén recogidos en la escritura. En ese caso, es conveniente aportar la citada escritura. Si se ha producido una también deberás de . Deducción por donativos: justificantes o certificados emitidos por las entidades beneficiarias que acrediten las donaciones.

Gestha advierte de los errores más comunes al hacer la Declaración de la Renta / Europa Press

Documentos según el tipo de renta percibida

Rentas por rendimientos del trabajo

El certificado que emite el pagador . Esto incluye al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), si has recibido alguna prestación por desempleo en el ejercicio 2025.

. Esto incluye al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), si has recibido alguna prestación por desempleo en el ejercicio 2025. Si estás afiliado a algún sindicato , deberás aportar el importe de las cuotas satisfechas.

, deberás aportar el importe de las cuotas satisfechas. Si ejerces una profesión para la que resulte obligatoria tu colegiación (como, por ejemplo, médicos, abogados, arquitectos o ingenieros), también tendrás que llevar el importe de las cuotas satisfechas a los colegios profesionales .

. Si has tenido algún litigio con algún empleador, deberás aportar la documentación que justifique los importes pagados en defensa jurídica, si te los quieres deducir en la declaración del IRPF.

Rentas por rendimientos del capital inmobiliario

Justificantes de ingresos (contratos…) y gastos deducibles (facturas…) por los alquileres de pisos, locales, plazas de garaje…de los que seas propietario o usufructuario.

Rentas por rendimientos del capital mobiliario

Certificados de empresas, entidades financieras y de seguros ; contratos; recibos de gastos en las transmisiones de letras del tesoro, obligaciones u otros activos financieros; etc.

; contratos; recibos de gastos en las transmisiones de letras del tesoro, obligaciones u otros activos financieros; etc. Si has percibido un seguro contratado antes del 31/12/1994, el importe del capital recibido.

Estos son los errores más comunes al hacer la Declaración de la Renta / Europa Press

Ganancias y pérdidas patrimoniales por venta de inmuebles

Si durante 2025 has vendido un inmueble, tendrás que llevar una serie de documentos a las oficinas de Hacienda, para que los técnicos puedan establecer correctamente las ganancias o pérdidas derivadas de la operación en la declaración:

Escrituras de compra y de venta.

de compra y de venta. Fechas de adquisición y transmisión : este dato está en la escritura, pero es importante que lo tengas a mano.

: este dato está en la escritura, pero es importante que lo tengas a mano. Importes reales, gastos y tributos de adquisición y transmisión.

En caso de venta de la vivienda habitual, también deberás de llevar los datos del préstamo hipotecario y capital pendiente de amortizar a fecha de trasmisión, si existieran, para poder aplicar, en su caso, la exención por reinversión en vivienda habitual.

Ganancias y pérdidas patrimoniales por venta de acciones, fondos de inversión, premios o subvenciones

Inversiones y productos financieros: Si has vendido acciones o participaciones, necesitas los certificados de fondos de inversión o documentos de tu entidad donde figuren las fechas de compra y venta, así como los importes exactos (incluyendo comisiones).

Si has vendido acciones o participaciones, necesitas los certificados de fondos de inversión o documentos de tu entidad donde figuren las fechas de compra y venta, así como los importes exactos (incluyendo comisiones). Premios y sorteos: Debes aportar el justificante del premio donde se detalle el valor del importe recibido (o el valor de mercado si es un premio en especie) y la retención que se haya aplicado en el momento del cobro.

Debes aportar el justificante del premio donde se detalle el valor del importe recibido (o el valor de mercado si es un premio en especie) y la retención que se haya aplicado en el momento del cobro. Ayudas públicas y subvenciones: Ten a mano la resolución de concesión de la subvención para acreditar el importe bruto recibido y el organismo que la otorga.

Regularización por devolución de intereses percibidos de cláusulas suelo

Si recibiste en 2025 alguna devolución por la cláusula suelo de la hipoteca, solo deberás entregar a los técnicos de Hacienda: