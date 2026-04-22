La Agencia Tributaria lo aclara: así puedes ahorrar en la declaración de la Renta si pagas seguro médico privado

Cada primavera, la declaración de la Renta vuelve a colocar a millones de contribuyentes ante la misma pregunta: qué gastos pueden rebajar la factura con Hacienda y cuáles no. Planes de pensiones, cuotas sindicales, donativos, hipotecas antiguas o determinadas deducciones autonómicas conviven con un gran listado de conceptos que generan dudas. En esa zona se mueve el seguro médico privado.

Muchos contribuyentes escuchan cada año que “el seguro de salud desgrava” y dan por hecho que basta con haber pagado la póliza para restarla en la declaración. Pero el IRPF no funciona así. La ley distingue entre gastos deducibles de una actividad económica, rentas del trabajo en especie exentas y deducciones autonómicas o estatalespropiamente dichas. Ese matiz técnico es decisivo, porque en la práctica significa que no todo el mundo puede aplicar el mismo beneficio fiscal ni hacerlo en el mismo apartado.

¿Quién puede deducirse el seguro de salud?

Como señala el asesor fiscal José Ramón López “no todo el mundo” puede deducírselo en la renta, y esa es la idea clave que conviene dejar clara desde el principio. La ley sí permite a los autónomos deducir las primas de seguro de enfermedad satisfechas para su propia cobertura y la de su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con él. El límite general es de 500 euros por persona, cantidad que sube a 1.500 euros por cada persona con discapacidad. Traducido a un ejemplo práctico: un autónomo que pague su seguro, el de su pareja y el de dos hijos que cumplan esos requisitos puede llegar a computar hasta 2.000 euros como gasto deducible, 500 por cada uno.

Puedes deducirte el seguro médico en la renta aunque no seas autónomo: así funciona / INFORMACIÓN

Casilla 200

La referencia que muchos asesores hacen a la casilla 200 tiene que ver precisamente con ese tratamiento como gasto deducible dentro de los rendimientos de actividades económicas. Más que una “deducción” clásica sobre la cuota, lo que existe aquí es un gasto deducible que reduce el rendimiento neto de la actividad y, con ello, la base sobre la que se tributa.

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La situación cambia cuando el contribuyente es trabajador por cuenta ajena. En ese caso, lo normal es que el seguro médico privado que paga de su bolsillo no pueda deducirse en la declaración de la Renta como ocurre con los autónomos. La alternativa, tal y como explica el experto pasa por la retribución flexible o salario en especie. La Ley del IRPF establece que las primas o cuotas satisfechas por la empresa para cubrir la enfermedad del trabajador, y también la de su cónyuge y descendientes, están exentas hasta 500 euros al año por persona. Eso significa que, si la empresa ofrece ese plan y el seguro se paga a través de la nómina, el trabajador no tributa por esa parte de la retribución dentro de esos límites.