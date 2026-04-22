Tiembla la banca: uno de cada dos españoles ve con buenos ojos las criptomonedas y un 40% cambiaría de banco por uno que le facilitara invertir en estos activos

La banca tradicional empieza a encontrarse con una presión que hasta hace poco parecía marginal. Ya no se trata solo de Bizum, de cuentas sin comisiones o de una mejor experiencia móvil. De un tiempo a esta parte entró en juego otro factor: las criptomonedas. Y no como una rareza para perfiles muy especializados, sino como una demanda creciente entre clientes que quieren invertir desde entornos conocidos y regulados.

El dato más llamativo lo resume bien: el 40% de los españoles asegura que cambiaría de banco si otra entidad le ofreciera mejores oportunidades de inversión en criptomonedas. La cifra procede del estudio European Crypto Compass, impulsado por Boerse Stuttgart Digital y elaborado con 6.000 encuestados en España, Alemania, Francia e Italia entre agosto de 2025 y enero de 2026. En el conjunto europeo, el porcentaje de clientes dispuestos a moverse de entidad se sitúa en el 35%, pero España aparece por delante del resto de grandes mercados analizados.

Mejor percepción hacia las criptomonedas

No es un dato aislado. El mismo estudio sitúa a España como el país con mayor percepción positiva hacia las criptomonedas, con un 51% de opiniones favorables, por encima de Alemania, Francia e Italia. También lidera la intención futura de inversión, ya que el 41% de los encuestados en España prevé invertir en criptoactivos en los próximos cinco años, frente al 36% en Francia, el 35% en Alemania y el 34% en Italia.

Crypto-Friendly Cities Index 2025: las 20 ciudades del mundo más amigas de las criptomonedas / Multipolitan

Ese retrato apunta a algo más profundo que una simple moda financiera. Lo que está cambiando es la relación del cliente con su banco. Durante años, buena parte del negocio cripto se canalizó fuera de la banca tradicional, a través de exchanges, plataformas especializadas y fintechs. Pero ahora una parte creciente del mercado parece querer lo contrario: hacer cripto dentro del banco, o al menos a través de una entidad que ofrezca las mismas garantías de confianza, operativa y servicio que un actor financiero clásico.

La criptomoneda ya no se percibe solo como un activo alternativo o especulativo, sino como una pieza más dentro de una oferta financiera moderna

España, además, destaca por un perfil de usuario especialmente digital. Según el estudio, el 87% de los encuestados considera importante poder gestionar sus finanzas en movilidad, un porcentaje superior al de Francia, Italia y Alemania. Traducido: el cliente español quiere operar desde el móvil, con rapidez, sencillez y sin fricciones, también cuando se trata de activos digitales.

Ahí está una de las claves del fenómeno. Para muchos usuarios, la criptomoneda ya no se percibe solo como un activo alternativo o especulativo, sino como una pieza más dentro de una oferta financiera moderna. Quieren la misma facilidad con la que hoy contratan un fondo, compran acciones o revisan su cartera desde una app bancaria. Y ese cambio obliga a la banca a decidir si entra de lleno en ese terreno o deja espacio a nuevos competidores.

Por qué España va por delante

España no lidera solo en intención o simpatía. También lo hace en adopción. El informe cifra en 28,4% la tasa de adopción en el mercado español, por delante de Alemania (25%), Italia (24,3%) y Francia (23,4%). En cuanto a participación, el 13% de los españoles invierte actualmente en criptomonedas y un 16% lo ha hecho en el pasado, lo que refuerza la idea de que no se trata ya de un mercado completamente incipiente.

Logo del bitcoin en varias monedas de oro. / CAROLINE BREHMAN

Este contexto encaja con una realidad que el sector financiero observa desde hace tiempo: España ha mostrado una rápida adopción de servicios digitales en banca y pagos, y eso facilita que determinados productos financieros nuevos entren antes en la conversación masiva. La cripto, en ese sentido, se beneficia de una población cada vez más acostumbrada a gestionar su dinero desde el móvil y a comparar servicios con poca fidelidad estructural hacia una sola entidad. La encuesta sugiere precisamente eso: si otra plataforma ofrece mejor acceso, parte del cliente está dispuesto a irse.

Lo que de verdad pide el cliente

Hay otro matiz importante. El estudio no dibuja a un inversor temerario que solo busque rentabilidades rápidas. Al contrario: cuando se pregunta por los criterios para elegir plataforma de negociación, la regulación y la transparencia aparecen entre los factores más valorados en tres de los cuatro países analizados, y ambos son considerados importantes o muy importantes por más del 80% de los encuestados.

Eso cambia bastante la lectura. El mensaje no es simplemente “los españoles quieren más cripto”, sino algo más preciso: quieren más acceso a cripto, pero con reglas claras y en entornos confiables. Es una demanda que favorece, al menos en teoría, a bancos, brokers regulados y plataformas capaces de integrar activos digitales dentro de una experiencia financiera supervisada.

Y aquí entra un elemento decisivo: MiCA, el reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos. La CNMV recuerda que MiCA entró en vigor en junio de 2023 y es aplicable en su totalidad desde el 30 de diciembre de 2024, estableciendo normas comunes en la UE para la emisión de determinados criptoactivos y para la actividad de los proveedores de servicios. En España, además, el periodo transitorio para determinados operadores finaliza el 1 de julio de 2026.

Ese marco importa mucho porque reduce una de las grandes barreras del inversor medio: la sensación de estar entrando en un territorio opaco. ESMA, por su parte, mantiene ya un registro central MiCA con white papers, proveedores autorizados y entidades no conformes, una pieza pensada para dar más visibilidad al mercado regulado europeo.

Pero regulación no significa riesgo cero

Ahora bien, aquí conviene poner el freno que muchas veces se pierde en el entusiasmo comercial. MiCA no elimina los riesgos de los criptoactivos. Los supervisores europeos han advertido expresamente de que muchos criptoactivos siguen siendo volátiles, especulativos y de alto riesgo, y de que la protección legal puede ser limitada dependiendo del activo y del proveedor. El Banco de España también recuerda que, aunque MiCA ya está en vigor, la volatilidad y el riesgo elevado siguen siendo rasgos centrales de este mercado.

La OCU advierte de que la inversión en criptomonedas es de "muy alto riesgo" / Europa Press

Ese contraste es clave para entender el momento actual. Por un lado, aumenta la demanda y mejora el encaje regulatorio. Por otro, los supervisores siguen enviando un mensaje de cautela. En otras palabras: la cripto se normaliza, pero no se convierte por ello en un producto equiparable sin más a un depósito, una cuenta remunerada o incluso un fondo tradicional.

Qué significa esto para los bancos

Para la banca, el dato del 40% debería leerse como una advertencia competitiva. No implica que cuatro de cada diez clientes vayan a cambiar de entidad mañana, pero sí revela que el acceso a criptoactivos empieza a formar parte del paquete de servicios que algunos usuarios valoran al elegir proveedor financiero.

Y esa presión no llega en el vacío. En Europa ya se observan movimientos para integrar más capas de negocio cripto dentro de operadores regulados, mientras algunas plataformas especializadas tratan de parecerse cada vez más a un “supermercado financiero” con fondos, acciones, ETF y activos digitales en un mismo entorno. Un ejemplo reciente en España es el de Bit2Me, que ha empezado a ofrecer fondos, acciones y ETF en su plataforma tras obtener licencia MiCA, en una estrategia clara de convergencia entre finanzas tradicionales y cripto.

Eso anticipa una batalla de fondo: no solo quién vende cripto, sino quién controla la relación principal con el cliente inversor. Si el usuario termina gestionando su patrimonio desde una plataforma que combina bolsa, fondos y activos digitales, el banco corre el riesgo de perder centralidad. Y eso explica por qué esta encuesta va más allá de una curiosidad sectorial.

El giro cultural detrás del dato

También hay una lectura social. Durante años, el cliente medio veía las criptomonedas como algo lejano, técnico o reservado a perfiles muy concretos. Hoy, aunque persisten dudas y falta mucha educación financiera, la conversación ha cambiado. El estudio de Boerse Stuttgart Digital refleja precisamente esa doble realidad: crece el interés, pero muchos inversores siguen sintiendo que el mercado es complejo y que necesitan más información.

Métodos de pago: Revolut, Bizum, criptomonedas... / Europa Press

Eso abre una oportunidad clara para las entidades que sepan traducir la complejidad en una oferta comprensible. No basta con listar unos cuantos tokens. El cliente pide también asesoramiento, transparencia sobre riesgos, costes claros y una experiencia sencilla. De hecho, el asesoramiento en activos digitales aparece entre los servicios más demandados en España dentro del estudio.

En el fondo, esa puede ser la gran conclusión. La cripto en España ya no es solo una conversación de nicho ni un producto para usuarios extremos. Empieza a convertirse en un elemento más de la competencia bancaria, aunque todavía bajo una condición esencial: que se ofrezca con reglas, claridad y protección suficiente para un inversor que quiere innovar, pero no sentirse desamparado.

Que el 40% de los españoles esté dispuesto a cambiar de banco por mejores opciones de inversión en criptomonedas no habla solo de cripto. Habla de cómo está cambiando la banca, de cómo se mueve el ahorro minorista y de qué espera ahora una parte creciente del cliente digital: menos barreras, más producto y una puerta de entrada regulada a la nueva economía financiera.