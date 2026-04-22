La Seguridad Social confirma la baja por ansiedad de una trabajadora como un accidente laboral: estaba en un “entorno hostil marcado por gritos, insultos y amenazas”
UGT explica que estos comportamientos fueron provocados por un compañero y que los responsables del centro de salud no hicieron nada
EFE
La baja de una trabajadora de la Osakidetza de la OSI Uribe, una organización sanitaria de Atención Primaria del Servicio Vasco de Salud, fue derivada de un accidente de trabajo. Así lo determina el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que considera acreditado que sufrió durante años "un entorno hostil, marcado por gritos, insultos y actitudes amenazantes" por parte de un compañero, según ha informado el sindicato UGT.
En un comunicado que recoge EFE, explica que la afectada, técnica especialista en radiodiagnóstico, sufrió “maltrato sistemático que le provocó graves daños físicos y psicológicos, provocando que encadenara periodos de incapacidad" que, inicialmente, fueron registrados "erróneamente" como enfermedad común.
Sin medidas por parte de la dirección del centro de salud
La trabajadora puso en conocimiento estos hechos ante los responsables de su centro, "sin que se tomara medida alguna para atajar la situación" y, tal y como ha apuntado UGT, fue "ella misma la que tuvo que iniciar el proceso de denuncia", asesorada por este sindicato.
Por parte del abogado responsable de Salud Laboral de UGT Zerbitzu Publikoak, se interpuso la oportuna reclamación ante el INSS, que ha estimado que los dos procesos de Incapacidad Temporal, con un periodo total acumulado de 18 meses de baja, son derivados de accidente de trabajo, y es responsable de la prestación económica la mutua Mutualia.
Desde la Federación de Servicios Públicos UGT Euskadi han reiterado que "no se puede permitir que las bajas sufridas en el trabajo por este tipo de situaciones sean consideradas enfermedad común" y han subrayado que seguirán apostando por la "acción sindical directa para proteger a quienes cuidan de nuestra salud".
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