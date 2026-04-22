Vacaciones de verano: el Estatuto de los Trabajadores confirma el error que puede dejarte sin las fechas que quieres

Ya queda menos para las vacaciones de verano. Para muchos son el momento más esperado, ya sea para hacer ese viaje que llevan meses preparando, para pasar más tiempo con la familia, para desconectar después de meses de estrés o, sencillamente, para volver al pueblo y cambiar de ritmo durante unos días. Precisamente por eso, no conviene dejar su organización para el último momento. Ahí empiezan los problemas, especialmente cuando trabajador y empresa no ven de la misma manera cuándo debe disfrutarse ese descanso anual.

El Estatuto de los Trabajadores fija una duración mínima de 30 días naturales de vacaciones retribuidas al año, pero deja claro que su concreción temporal exige planificación.

Pedir las vacaciones con antelación

Pedir las vacaciones con tiempo suficiente no es solo una recomendación práctica para poder reservar alojamiento o comprar billetes más baratos. También es una forma de protegerse frente a posibles conflictos laborales. En muchas empresas, la organización interna, la carga de trabajo, las sustituciones o la propia campaña de verano hacen que las fechas no dependan únicamente de la preferencia del empleado. Además, el calendario de vacaciones debe fijarse en cada empresa y el trabajador tiene derecho a conocer las fechas que le correspondan con una antelación mínima de dos meses respecto al inicio del disfrute según recoge el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores.

El detalle legal sobre las vacaciones que muchos descubren cuando ya es demasiado tarde / INFORMACIÓN

El abogado laboralista Juanma Lorente señala que “la empresa no debe imponerte cuando vas a disfrutar de tu periodo de vacaciones”. Así, el periodo de disfrute “se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador”, de conformidad con lo previsto, en su caso, por los convenios colectivos sobre planificación anual. La norma, por tanto, no entrega automáticamente a la empresa la capacidad de decidir unilateralmente ni reconoce al empleado un poder absoluto para elegir por sí solo. Lo que impone es acuerdo, negociación y previsión. Si no hay acuerdo, la jurisdicción social puede fijar la fecha de disfrute y su decisión será irrecurrible. Esa es la vía legal cuando la negociación fracasa.

“Desde el momento en el que la empresa te obliga a coger las vacaciones en una determinada fecha, tienes 20 días hábiles para demandarla, no te quedes parado”, afirma el letrado.

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Así, cabe recordar que si la empresa no autoriza las fechas y el trabajador se marcha igualmente sin acuerdo ni resolución judicial, puede exponerse a que esa ausencia se considere injustificada, con las consecuencias disciplinarias que ello puede acarrear, despido incluído.