Buenas noticias para antiguos becarios: podrán recuperar hasta cinco años de cotización a la Seguridad Social

Cotizar no solo sirve para ir acumulando tiempo de cara a la jubilación. También influye en el acceso a prestaciones, subsidios y coberturas que acompañan al trabajador durante toda su vida laboral. Cada periodo cotizado cuenta. Durante años, muchos estudiantes realizaron prácticas vinculadas a estudios universitarios, formación profesional o programas de investigación sin generar derechos de cotización. Ahora, la Seguridad Social ha habilitado una vía para corregir parte de esa situación mediante un convenio especial que permite rescatar esos periodos no cotizados.

La normativa permite que determinados ciudadanos recuperen cotizaciones por antiguas prácticas que no computaron en su momento. En esencia, lo que hace la Tesorería General de la Seguridad Social es permitir la firma de un convenio especial para abonar ahora unas cuotas no ingresadas entonces y transformar ese tiempo en cotización reconocida.

¿Quién puede recuperar esas cotizaciones?

La posibilidad de acogerse a este rescate está delimitada por el tipo de prácticas y por el momento en que se realizaron. Pueden solicitarlo quienes hicieron prácticas académicas sin cotizar antes de 2024 en el caso de las no remuneradas, o antes del 1 de noviembre de 2011 en otros supuestos. Entre los periodos susceptibles de ser recuperados figuran las prácticas de estudiantes universitarios dirigidas a obtener títulos oficiales —grado, máster o doctorado— o títulos propios; las de alumnos de formación profesional siempre que no correspondan al régimen intensivo y no tengan naturaleza laboral; las de enseñanzas artísticas superiores, profesionales y deportivas; y también la participación en programas de formación investigadora, tanto en España como en el extranjero.

Así puedes recuperar años de cotización por prácticas del pasado, según la Seguridad Social / SHUTTERSTOCK

¿Cuántos años pueden recuperarse?

Pueden recuperarse hasta cinco años completos de cotización, equivalentes a 1.825 días. Ese es el máximo previsto para sumar a la vida laboral mediante este mecanismo. El plazo para presentar la solicitud abarca hasta el 31 de diciembre de 2028, siempre antes de realizar el pago correspondiente y formalizando previamente la suscripción con la Tesorería General de la Seguridad Social.

¿Cuánto cuesta?

La Seguridad Social ha precisado que la base de cotización no se calculará con referencias actuales, sino con la correspondiente al año en que se realizaron las prácticas. Para ello se toma como referencia la base mínima del grupo 7 del Régimen General vigente en aquel momento, recuperando el sistema que ya se utilizó en acuerdos similares de 2011. En términos aproximados, para periodos comprendidos entre 1980 y 2006, el importe mensual podría situarse entre unos 40 y 140 euros por mes cotizado. Una vez determinado el importe total, se aplica además un coeficiente reductor del 0,77.

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La norma también contempla facilidades de pago. El abono puede hacerse de una sola vez, dentro del mes siguiente a la formalización del convenio especial, o de forma fraccionada. En este último caso, se permite dividir el pago hasta en un periodo equivalente al doble del tiempo que se pretende recuperar, con un tope máximo de 84 mensualidades, es decir, siete años. En todos los supuestos el pago debe realizarse mediante domiciliación bancaria.