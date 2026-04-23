Los criptobrós no peinan canas: el inversor cripto en España se concentra entre los 25 y los 39 años

El mito de que las criptomonedas son un terreno dominado por perfiles veteranos o por expertos financieros de más edad no encaja con los datos que maneja el sector en España. Según un estudio de Bitnovo, el 37% de los españoles que invierten en criptomonedas tiene entre 25 y 39 años, lo que convierte a esa franja en la más representada dentro del mercado nacional.

El dato apunta a una realidad cada vez más visible: el inversor cripto en España se parece más a un adulto joven digitalizado que a un ahorrador sénior tradicional. De hecho, el estudio subraya también que el grupo de 18 a 24 años es el que más ha crecido en los últimos años, al pasar del 9% en 2019 al 30% actual. En el extremo contrario, los mayores de 65 años, prácticamente ausentes hace cinco años, ya representan un 5% del total.

Bitnovo atribuye ese auge entre los más jóvenes a un contexto marcado por la incertidumbre económica y la digitalización. En ese sentido, el director de activos digitales de la compañía, Javier Castro-Acuña, sostiene que la inestabilidad derivada de las crisis y de la inflación ha empujado a parte de esta generación a desconfiar del sistema financiero tradicional, al que perciben como más lento, y a buscar alternativas.

Perfil bien definido y brecha de género

El informe dibuja además un perfil bastante definido del inversor cripto en España. Según Bitnovo, el 73,2% son hombres, lo que mantiene una clara brecha de género, y los usuarios con estudios universitarios superan en 10 puntos porcentuales a la media general. También destaca su autopercepción financiera: un 17% se considera de nivel avanzado.

A eso se suma otro rasgo relevante: el apetito por el riesgo. El estudio indica que el 72% de los inversores españoles en cripto está dispuesto a asumir riesgos y que, en muchos casos, no se limita a las monedas digitales, sino que combina estos activos con productos tradicionales como acciones o fondos.

Una billetera electrónica "fría" de criptomonedas. / INFORMACIÓN

Aun así, el mercado cripto gana visibilidad y atrae sobre todo a perfiles jóvenes, masculinos y financieramente activos, pero todavía no ocupa un lugar central en el patrimonio de la mayoría de los hogares españoles. Con todo, la regulación europea está cambiando ese entorno. La CNMV recuerda que el reglamento MiCA ya establece un nuevo marco común para los criptoactivos en la UE, algo que puede contribuir a dar más estructura y confianza a un mercado que hasta hace poco se movía en un terreno mucho más difuso.

En paralelo, los supervisores siguen insistiendo en la cautela. El Banco de España mantiene publicadas advertencias sobre los riesgos de los criptoactivos, en línea con los reguladores europeos, por cuestiones como la volatilidad, la falta de garantías equivalentes a otros productos financieros y la complejidad del mercado.

La conclusión que dejan los datos de Bitnovo es bastante clara: las criptomonedas en España no son aún un producto “para viejos”, sino un activo que conecta sobre todo con generaciones más jóvenes o de mediana edad, acostumbradas a operar en entornos digitales y más abiertas a combinar inversión tradicional con activos alternativos. Otra cosa es cuánto peso real terminan dándoles en su patrimonio y hasta qué punto ese interés se mantiene cuando llegan las caídas del mercado.