Esto te cuesta cada noche de Netflix con la nueva subida de precio

Netflix ha vuelto a subir sus precios en España y, con el nuevo ajuste, ver la plataforma cada noche sale más caro que hace menos de un año, cuando hubo otro aumento. Las nuevas tarifas dejan el plan estándar con anuncios en 8,99 euros al mes, el estándar sin anuncios en 14,99 euros y el premium en 21,99 euros. La subida se aplicará de forma progresiva a los clientes actuales conforme llegue su siguiente ciclo de facturación.

Llevado a una cifra mucho más fácil de visualizar, eso significa que Netflix pasa a costar aproximadamente 30 céntimos por noche en el plan con anuncios, 50 céntimos por noche en el estándar y 73 céntimos por noche en el premium, si se divide el precio mensual entre 30 días. La cuenta deja una fotografía muy clara de cómo ha cambiado el servicio: ya no se trata solo de una suscripción mensual abstracta, sino de un gasto diario que empieza a acercarse al euro en la modalidad más completa.

El cálculo es sencillo. El plan con anuncios, de 8,99 euros, equivale a 0,30 euros al día; el estándar, de 14,99 euros, se queda en 0,50 euros; y el premium, de 21,99 euros, sube hasta 0,73 euros por cada día de uso. La diferencia puede parecer pequeña vista así, pero acumulada durante un año explica mejor por qué cada nueva subida se nota tanto en el bolsillo del usuario.

Lo que cambia con las nuevas tarifas

La nueva tabla de precios confirma que Netflix sigue confiando en que sus suscriptores asumirán otro ajuste sin una fuga masiva. El mayor salto vuelve a estar en la opción con anuncios, que pasa de 6,99 a 8,99 euros, mientras el plan estándar sube de 13,99 a 14,99 y el premium de 19,99 a 21,99 euros.

Una sede de Netflix. / INFORMACIÓN

Eso significa que incluso la puerta de entrada más barata al catálogo de Netflix se ha encarecido con fuerza. En otras palabras, la plataforma está apretando por ambos lados: quien quiere pagar menos tiene anuncios, pero paga más que antes; y quien quiere la experiencia más completa se mete ya claramente por encima de los 20 euros al mes.

Cuánto se paga al año sin casi darse cuenta

La lectura diaria ayuda a entender mejor la dimensión real de la subida, pero también la anual. A ese ritmo, el plan con anuncios supone 107,88 euros al año, el estándar 179,88 euros y el premium 263,88 euros. No es una cifra menor para un solo servicio de streaming, sobre todo en hogares que además pagan otras plataformas, música, almacenamiento en la nube o videojuegos.

Ahí está una de las claves del debate: el problema no es solo cuánto cuesta Netflix, sino cuánto pesa ya dentro de la suma de suscripciones mensuales que muchas familias han ido incorporando casi sin darse cuenta.

Por qué Netflix sigue subiendo

La compañía viene defendiendo que los cambios recientes de precio están funcionando bien y que su estrategia de monetización sigue avanzando, especialmente con el empuje del negocio publicitario y la mejora de ingresos por usuario.

En la práctica, Netflix parece haber llegado a una conclusión muy simple: su marca sigue siendo lo bastante fuerte como para cobrar más. Y, además, tiene una ventaja importante frente a otras plataformas: incluso si un cliente recorta, muchas veces no abandona del todo, sino que baja a un plan más barato o acepta ver anuncios.

Lo que deja esta nueva subida

La nueva revisión de precios confirma una tendencia que ya no parece puntual, sino estructural. El streaming se ha ido alejando de aquella imagen inicial de entretenimiento abundante y relativamente barato, y Netflix está marcando ese cambio con claridad.

Visto en mensualidades, el aumento parece otro ajuste más. Visto por noches, se entiende todavía mejor: Netflix ya cuesta entre 30 y 73 céntimos cada día en España. Y esa cifra, que parece pequeña sobre el papel, es precisamente la que explica por qué cada nueva subida pesa más de lo que parece.