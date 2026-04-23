¿Tengo que declarar en la Renta los Bizum recibidos? Lo que sí tributa y lo que no, según Hacienda

Cada campaña de la Renta reabre las mismas preguntas en miles de hogares. Qué ingresos hay que incluir, cuáles están exentos, qué movimientos bancarios llaman la atención de Hacienda y dónde está la frontera entre un simple pago cotidiano y una operación con efectos fiscales. Hoy una parte importante del dinero se mueve por aplicaciones y sistemas de pago instantáneo como Bizum, lo que hace que muchos contribuyentes se pregunten si determinados abonos recibidos en el móvil pueden acabar teniendo consecuencias en su declaración.

La clave fiscal no está en la herramienta utilizada, sino en la naturaleza del dinero recibido. Hacienda no trata igual un reembolso entre amigos por una cena, el pago del alquiler de una vivienda, el cobro de un servicio profesional o una donación entre particulares. Por eso, antes de incorporar o no un Bizum a la declaración, lo determinante no es que el dinero haya llegado por el móvil, sino por qué se ha cobrado y qué operación hay detrás.

Hacienda aclara qué pagos entre particulares no suelen tributar y en qué casos un Bizum sí debe reflejarse en la declaración / ARCHIVO

Bizum y Hacienda

Ahí es donde aparecen los Bizum, uno de los puntos que más dudas provoca. El uso más habitual de este sistema sigue siendo el doméstico: dividir la cuenta de una comida, devolver parte de un regalo conjunto, ajustar gastos de un viaje o enviar dinero a un familiar. En esos supuestos corrientes no deben declararse.

La situación cambia cuando el Bizum no responde a un ajuste entre particulares, sino al cobro de una actividad económica. Si un autónomo o un profesional recibe pagos de clientes por ese canal, esos importes deben tributar exactamente igual que si hubieran entrado por transferencia, tarjeta o efectivo. No es el medio de pago lo que altera la obligación fiscal, sino el hecho de que exista una venta de bienes o una prestación de servicios.

Los bancos deben informar

El Boletín Oficial del Estado concreta además qué datos deberán comunicar las entidades: la identificación del empresario o profesional adherido al sistema, su número de comercio, los terminales de venta utilizados, el importe mensual facturado distinguiendo entre cobros con tarjeta y pagos asociados a teléfono móvil, y las cuentas bancarias o de pago en las que se reciben esos importes. Se trata de una declaración informativa mensual, no de un envío operación por operación de cada pequeño Bizum.

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Declarar los Bizum

También hay otros supuestos en los que un Bizum puede tener efectos fiscales aunque no exista una actividad profesional. Bizum recuerda que, si el ingreso recibido corresponde en realidad al pago de un alquiler o a la contraprestación de una venta o un servicio,el tratamiento será el mismo que tendría esa operación si se hubiera hecho por otro medio.