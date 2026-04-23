Estás perdiendo dinero: la deducción del alquiler que muchos olvidan en la declaración de la Renta

La campaña de la Renta suele convertirse cada primavera en una carrera contrarreloj en la que muchos contribuyentes revisan borradores, comparan resultados y se preguntan si están dejando dinero sobre la mesa. No basta con trasladar los datos fiscales y pulsar “presentar”. Buena parte del resultado final depende de conocer qué deducciones siguen vivas, cuáles se aplican de forma automática y cuáles requieren revisar con detalle la situación personal y familiar.

Entre los puntos que conviene examinar con calma, el alquiler de la vivienda habitual ocupa un lugar destacado. Durante años, miles de inquilinos han dado por hecho que ya no podían deducirse nada por vivir de alquiler, cuando en realidad el sistema mantiene varias vías posibles, aunque no sirven para todos por igual. Hay un régimen estatal transitorio, hay beneficios aprobados por las comunidades autónomas y, además, la forma de tributar —individual o conjunta— puede alterar el resultado final de la declaración.

Ahorrar dinero en la Renta con el alquiler

El asesor fiscal José Ramón López Martínez afirma que “si vives de alquiler puedes ahorrar una pasta”. Para ello, el experto señala que hay tres formas. La primera vía es la estatal, pero está muy acotada. La Agencia Tributaria recoge que solo pueden seguir aplicándola los contribuyentes que ya venían alquilando su vivienda habitual con un contrato anterior al 1 de enero de 2015 y cumplían los requisitos fijados en la normativa. Entre ellos figura el límite de base imponible: por debajo de 24.107,20 euros anuales, con una deducción del 10,05% de las cantidades satisfechas por el alquiler de la vivienda habitual. Esa condición deja fuera a buena parte de los arrendatarios actuales, sobre todo a quienes firmaron contrato después de esa fecha o superan los umbrales exigidos.

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La segunda gran vía son las deducciones autonómicas. Aquí el terreno cambia por completo, porque cada comunidad autónoma ha ido dibujando sus propios requisitos y cuantías, y la propia Agencia Tributaria remite a la normativa territorial para revisar ese catálogo. En unas autonomías pesan más la edad del contribuyente o el hecho de ser joven; en otras cuentan los ingresos, la ubicación de la vivienda, el número de hijos, la condición de familia numerosa, la discapacidad o el esfuerzo que representa el alquiler sobre la renta anual.

La opción más desconocida

La tercera opción es la que, según el asesor, pasa más desapercibida: jugar con la modalidad de tributación. La Agencia Tributaria recuerda que, cuando existe unidad familiar, se puede optar por declaración individual o conjunta y que Renta WEB permite calcular la alternativa más favorable; además, deja claro que, una vez presentada una modalidad, solo puede cambiarse dentro del plazo de presentación. Ahí es donde López Martínez llama la atención sobre muchas parejas con hijos menores que no están casadas y que presentan sin comparar bien ambos escenarios. Su tesis es que, en determinados casos, la tributación conjunta con uno de los progenitores y los hijos puede mejorar mucho el resultado y facilitar el acceso a determinadas deducciones o límites que se pierden en individual.

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Los que ya hayan enviado la declaración y ahora sospechan que se han equivocado al no aplicarse alguna de estas deducciones aún están a tiempo de actuar. El propio sistema de la Agencia Tributaria permite modificar una declaración ya presentada y cambiar de individual a conjunta o al revés dentro del plazo reglamentario. Para hacerlo hay que acceder a la declaración presentada, entrar en la opción de modificación y marcar la casilla correspondiente al cambio de modalidad; el programa recalcula entonces el resultado.