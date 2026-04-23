Ojo con esto: lo que parece justo en una herencia puede no ser legal (y meterte en un problema)

¿Puede algo parecer muy lógico y no ajustarse a la ley? Efectivamente. La abogada experta en herencias y familia Laura Lobo ha explicado uno de los errores más frecuentes que ve en su despacho relacionados con cuestiones patrimoniales y familiares: actuar según lo lógico sin comprobar antes qué dicen las leyes.

Según explica la letrada, este proceder puede acabar generando más de un problema jurídico: “Muchas veces me encuentro en el despacho a personas que actúan de manera lógica y sin embargo se están metiendo en un problema”, afirma. Y es que “lo que parece lógico no siempre es conforme a la ley”, resume la letrada.

El reparto de herencias sin testamentos suele generar disputas. / IMAGEN GENERADA POR IA

Casos más comunes

La experta ha enumerado varias de las creencias más extendidas y que acaban siendo un auténtico problema. “Hay gente que piensa que si paga más de la hipoteca tiene más derechos sobre la vivienda”. También señala que algunas personas creen “que si no hace testamento las cosas se quedan como están” o que “nadie le puede obligar a vender su parte de la casa”.

Y es que, aunque estas afirmaciones puedan parecer "de sentido común" en derecho no basta con actuar conforme a lo que individualmente consideramos más justo. “En derecho no es importante lo que es lógico, lo importante es lo que está regulado”, explica. Por eso, advierte de que muchas personas cometen errores al guiarse por su propia lógica y no por el marco legal aplicable.

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Al final, lo más importante a la hora de hacer cualquier tipo de cambio patrimonial y de realizar cualquier operación es asesorarte. Según Laura Lobo: antes de tomar decisiones sobre vivienda, herencias o copropiedad es mejor acudir a un profesional para evitar disgustos posteriores.