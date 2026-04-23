Un abogado explica cómo demostrar que una enfermedad te limita para trabajar

Muchas personas creen, de forma errónea, que padecer una enfermedad concreta ya te da derecho a la incapacidad permanente. Y es que, como explica el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, no es que exista "una lista oficial", ya que la clave no está en el nombre de la patología sino en otra cosa más determinante a la hora de desempeñar un trabajo. El experto en derecho laboral ha querido desgranar punto a punto qué es lo que valora un juez realmente para conceder este derecho.

Lo que valoran los jueces

Según el letrado, la clave está en cómo la enfermedad afecta al trabajador y en la capacidad residual que le queda para seguir desarrollando su profesión habitual o cualquier otra.

“Cualquier enfermedad en un grado muy incipiente, es decir, al principio, puede ser que no te perjudique en nada para tu trabajo o que incluso la misma enfermedad en un momento no pase nada y más adelante te impida trabajar de todo”, afirma el abogado. Por ello, insiste en que lo que valoran los jueces es "cómo te afecta y qué capacidad te queda" para trabajar.

¿Qué trabajo tienes?

Según apunta el experto, lo primero a valorar es "qué trabajo tienes y qué enfermedad". No es lo mismo una patología física en un puesto con carga mental y sedentario que en otro con exigencia física. Por ello, considera esencial poner en relación la profesión concreta con las limitaciones que deja la enfermedad.

Informes médicos

Algo a tener muy en cuenta si se quiere conseguir una incapacidad permanente es la importancia de los informes médicos. Son los especialistas los que diagnosticarán y te dirán "cómo te afecta esta enfermedad, qué limitaciones te deja, cuáles son los síntomas, qué medicación estás tomando”, resume. También destaca que la medicación “muchas veces influye muchísimo”.

Además, se recomienda dejar constancia médica de las crisis o episodios que se sufran cada día. En lugar de quedarte en casa, acude al médico, a urgencias o a tu centro de salud para dejar constancia y poder respaldar un informe. De este modo, tal y como explica de la Calzada, cuando llegue el juicio el juez no solo revisará los informes previos, sino que también podrá acceder al historial y constatar la evolución de tu enfermedad.

Para Ignacio de la Calzada, la combinación de informes de especialistas, urgencias y atención primaria permite al juez valorar “qué profesión tienes, qué enfermedades tienes y qué te está afectando en tu día a día”. Eso sí, matiza: “No te estoy asegurando que te vaya a dar la razón”, aunque sostiene que así se puede afrontar el proceso “de la mejor manera”.