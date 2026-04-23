Esto sí "es para ti": Netflix vuelve a subir el precio en España y su plan con publicidad ya cuesta 107.88 euros al año

Netflix ha vuelto a tocar una de las palancas más sensibles de su negocio: el precio. La plataforma ha subido de nuevo sus tarifas en España y deja el plan estándar con anuncios, el más popular por económico, en 8,99 euros al mes; el estándar sin anuncios en 14,99 euros y el premium en 21,99 euros. Los nuevos importes ya aparecen reflejados y se irán trasladando a los clientes actuales conforme llegue su siguiente ciclo de facturación.

La subida tiene una lectura bastante clara: Netflix sigue convencida de que todavía tiene margen para cobrar más sin provocar una fuga masiva de usuarios. No es una impresión aislada. En su carta a accionistas del primer trimestre de 2026, la compañía afirmó que sus “recent price changes have gone well”, es decir, que sus cambios recientes de precio han funcionado bien, al tiempo que mantiene su apuesta por mejorar la monetización y acelerar el negocio publicitario.

En la práctica, el movimiento vuelve a encarecer un servicio que ya había subido precios en España hace menos de un año. Entonces, Netflix elevó sus planes entre uno y dos euros en el mercado español, dentro de una estrategia que la propia compañía vinculó a la mejora de su monetización y al reajuste de planes y precios en distintos países.

Así quedan los precios

Con esta nueva revisión, el plan con anuncios pasa a costar 8,99 euros, el estándar sin publicidad 14,99 euros y el premium 21,99 euros. El dato más llamativo es probablemente el del plan con anuncios: esta modalidad llegó a España con un precio claramente más bajo y, en relativamente poco tiempo, ha escalado hasta rozar ya los nueve euros.

Eso refuerza una tendencia que se ha ido consolidando en todo el sector del streaming: las plataformas ya no compiten solo por captar usuarios, sino por exprimir mejor cada cuenta, ya sea mediante publicidad, restricciones al uso compartido, venta de miembros extra o subidas periódicas de tarifa. En el caso de Netflix, el mensaje es cada vez más claro: quiere seguir siendo el líder, pero cobrando más por ello.

Qué hará Netflix con los usuarios actuales

Netflix explica en su centro de ayuda que, cuando hay un cambio de precio, envía un correo electrónico con un mes de antelación respecto a la fecha de facturación en la que se aplicará el nuevo importe. También deja claro otro punto importante: no se puede conservar el precio antiguo una vez que la subida ha sido anunciada; los nuevos precios terminan aplicándose a todos los clientes, aunque cada usuario puede cambiar de plan en cualquier momento.

Eso significa que la subida no impactará a todos el mismo día, pero sí acabará alcanzando a toda la base de abonados del país. Es una fórmula habitual en Netflix: evita el efecto de golpe inmediato sobre todos los usuarios y reparte el ajuste conforme avanza el calendario de cobro.

Por qué Netflix se siente con fuerza para subir otra vez

La explicación oficial de Netflix sobre los cambios de precio es conocida: la compañía sostiene que ajusta sus tarifas a medida que mejora el servicio, añade películas y series, introduce funciones y se adapta a cambios del mercado local, como la inflación o la fiscalidad. Es la justificación corporativa habitual, pero llega respaldada por una realidad financiera favorable para la empresa.

En su último trimestre reportado, Netflix batió previsiones de ingresos y beneficios, y además reiteró que su negocio publicitario sigue encaminado a alcanzar 3.000 millones de dólares en 2026, el doble interanual, según recogieron los resultados citados por medios financieros y la documentación para inversores.

Netflix sigue apretando los bolsillos de sus suscriptores. / INFORMACIÓN

En otras palabras, Netflix está subiendo precios desde una posición de fortaleza, no de debilidad. Tiene más de 300 millones de suscriptores globales, un negocio publicitario en expansión y una biblioteca de contenidos que sigue marcando la conversación mundial. Y eso le permite hacer algo que no todas las plataformas pueden permitirse con la misma tranquilidad: pedirle un esfuerzo extra al usuario.

El gran riesgo: la fatiga del suscriptor

La pregunta de fondo no es si Netflix puede subir precios, sino cuántas veces más puede hacerlo sin desgastar la relación con el usuario. Porque cada nuevo ajuste tiene un efecto acumulativo. El suscriptor no compara solo con la factura del mes pasado, sino con la suma de plataformas que ya paga: Netflix, Disney+, Prime Video, Max, música, nube, videojuegos o prensa. Ese fenómeno de saturación del gasto por suscripción se ha convertido en uno de los grandes límites del sector.

Aun así, Netflix parece confiar en dos cosas. La primera, que su marca sigue siendo lo bastante fuerte como para resistir una subida más. La segunda, que muchos usuarios preferirán quedarse en la plataforma aunque sea bajando de plan, por ejemplo hacia la modalidad con anuncios, antes que abandonar del todo. Esa posibilidad también juega a favor de la empresa: incluso cuando un cliente “recorta”, puede seguir dentro del ecosistema.

Lo que deja esta nueva subida

La nueva revisión de tarifas confirma que el streaming se parece cada vez menos a aquella promesa inicial de entretenimiento abundante y relativamente barato. Netflix ha sido una de las empresas que mejor ha entendido ese cambio: primero acabó con buena parte del uso compartido, luego impulsó el plan con publicidad y ahora vuelve a tensionar el precio en España.

Para el usuario, la conclusión es sencilla. Seguir en Netflix costará más. Y la duda ya no es si habrá otra subida en el futuro, sino cuándo llegará y hasta dónde estará dispuesto a acompañarla el abonado.