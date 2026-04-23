No tires las botellas y las latas vacías: pronto te darán dinero en el súper por devolver los envases

Cada día salen de casa millones de botellas de agua, refrescos, zumos, latas y briks que apenas permanecen unos minutos en nuestras manos antes de convertirse en residuo. Son envases de usar y tirar y no todos acaban en el contenedor correcto. Muchos se pierden fuera de los circuitos de reciclaje y una parte relevante termina mezclada con otros residuos o abandonada en calles, parques, cunetas y playas.

Por eso cada vez más países han puesto en práctica una solución: quien compra una bebida paga un pequeño depósito por el envase y recupera ese dinero cuando lo devuelve vacío en un supermercado o en una máquina específica. El envase deja de ser basura sin valor y se convierte en una unidad retornable con recompensa económica. Alemania, Noruega, Suecia o Finlandia llevan años funcionando así. La lógica detrás del modelo es doble: aumentar la recogida separada y hacer que el ciudadano tenga un incentivo inmediato para devolver botellas y latas en lugar de tirarlas sin más.

Ya está en Portugal

Portugal ya ha dado ese paso. El Gobierno portugués anunció en marzo que el nuevo Sistema de Depósito y Reembolso de envases de bebidas, bautizado como Volta, arrancaría en abril de 2026, y la administración lusa ha confirmado además que existe un periodo transitorio hasta el 9 de agosto de 2026 en el que convivirán en el mercado envases adheridos y no adheridos al sistema. Solo los recipientes identificados con el símbolo correspondiente permiten al consumidor recuperar el depósito. En la práctica, esto significa que ya hay supermercados en Portugal donde el cliente compra una bebida, paga unos céntimos más por el envase y luego puede recibir el reembolso al devolverlo.

Una consumidora portuguesa devuelve una botella de plástico en una máquina instalada en un supermercado / Retorna

¿Cuándo llegará a España?

En España, la base legal ya está escrita desde hace tiempo. La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, fijó objetivos concretos de recogida separada para botellas de plástico de hasta tres litros: 70% en 2023, 77% en 2025, 85% en 2027 y 90% en 2029. Sin embargo, estos objetivos aún son una quimera, aunque todo parece indicar que por poco tiempo. En concreto, la norma se pondrá en práctica en nuestro país a partir de noviembre de 2026.

No tires las botellas y las latas vacías: pronto podrían darte dinero en el súper por devolverlas / INFORMACIÓN

El Real Decreto 1055/2022 concreta que, cuando se incumplen esos objetivos, los productores que comercializan determinadas bebidas en botellas de plástico de hasta tres litros deben poner en marcha el sistema en dos años y esa fecha será en noviembre de este año.

El mismo real decreto establece que el depósito será fijado por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, pero no podrá ser inferior a 10 céntimos por envase. Ese importe aparecerá trasladado al comprador cuando adquiera la bebida y será devuelto al entregar el recipiente vacío en los puntos que determine el sistema, que podrán ser comercios minoristas, centros específicos, contenedores habilitados o máquinas automáticas de retorno.

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El cambio puede parecer pequeño, pero afecta a un gesto cotidiano y a una cultura de consumo muy asentada en España. Comprar una lata, guardarla vacía y devolverla después en el súper a cambio de dinero dejará de sonar extraño cuando el sistema entre en la rutina.