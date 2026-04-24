Despedida sin indemnización por retirar unos zapatos de trabajo de la empresa sin permiso

Una trabajadora retiró una caja de zapatos de trabajo del almacén sin tener autorización para ello y su empresa le despidió. La mujer recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) y la sala de Social ha ratificado que su despido fue procedente ya que constituía una infracción que justificaba el cese, sin indemnización.

La sentencia, que recoge EFE también declara como probado que una vez que tuvo la caja en su poder la metió en una bolsa.

Por su parte, la trabajadora alegó que el juzgado había incurrido en error al valorar las pruebas aportadas al juicio y que antes de coger los zapatos había pedido permiso a la encargada, algo que ésta negó.

También alegó que su conducta no tenía la gravedad que se le había atribuido porque, además, había actuado de buena fe.