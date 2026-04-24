¿Puedes dejar tu trabajo de un día para otro? Esto dice un abogado laboralista

Los trabajadores tienen derechos, pero también obligaciones cuando deciden poner fin a una relación laboral. En España, dejar un empleo de forma voluntaria no requiere justificar una causa, pero sí exige comunicar la decisión de manera clara y respetar, cuando corresponda, el plazo de preaviso marcado por el convenio colectivo, el contrato o la costumbre profesional. En muchos sectores se habla de los conocidos 15 días, aunque no siempre son una regla universal ni se aplican del mismo modo en todos los casos. Por eso, antes de presentar una baja voluntaria, conviene revisar el convenio y dejar constancia por escrito de la fecha exacta en la que se quiere terminar.

El conflicto suele aparecer cuando el trabajador quiere marcharse de inmediato, ya sea porque ha encontrado otro empleo, porque la empresa no ha cumplido sus obligaciones o porque la situación laboral se ha vuelto insostenible. El Estatuto de los Trabajadores contempla la dimisión como una forma de extinción del contrato y señala que debe mediar el preaviso previsto en los convenios colectivos o en la costumbre del lugar.

¿Qué pasa si no avisas?

El abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo afirma que en algunos casos, “si no quieres dar los 15 de preaviso al dimitir de tu trabajo, no tienes por qué darlos. El hecho de que exista un preaviso no te obliga a tener que darlo”. Lo que ocurre es que, si el trabajador no respeta ese periodo, la empresa puede descontar de la liquidación los días de preaviso incumplidos, siempre que ese plazo sea exigible.

Periodo de prueba

La situación cambia si el empleado todavía se encuentra dentro del periodo de prueba. En ese caso, explica Benito Barrionuevo, “no tienes que dar ningún tipo de preaviso y no te lo pueden descontar”. Esta idea encaja con la regulación del periodo de prueba, en el que cualquiera de las partes puede desistir de la relación laboral mientras dure ese periodo, salvo que el convenio o el contrato establezcan alguna particularidad compatible con la ley.

Fuera del periodo de prueba, la cuestión ya no es si el trabajador puede marcharse, sino cuánto le puede costar hacerlo sin avisar con suficiente antelación. “Tienes el periodo de preaviso más común, que son 15 días, y si tú avisas con una semana te podrán descontar otros ocho días por no haber avisado con esa antelación”, señala. Ese descuento suele aplicarse sobre el finiquito, donde se incluyen conceptos como salario pendiente, pagas extraordinarias no prorrateadas, vacaciones generadas y no disfrutadas u otras cantidades pendientes. Si no hay dinero suficiente en la liquidación, la empresa podría intentar reclamar la diferencia.

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El abogado también explica que algunos empleados comunican la baja “el día después de haber cobrado la nómina”. De esa forma, si ya no tienen vacaciones pendientes ni otros importes relevantes en el finiquito, “la empresa no tiene de dónde descontarlo”. La operación puede reducir el margen práctico de la compañía para compensar el preaviso no cumplido, pero no elimina la posible deuda si el preaviso era exigible.