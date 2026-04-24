Laura Lobo, abogada de divorcios: “Puedes vender tu casa aunque tu ex tenga el uso, pero hay un problema”

Una vivienda puede convertirse en uno de los mayores focos de conflicto tras un divorcio. Más allá de quién figura como propietario en el Registro o quién paga la hipoteca, la ruptura obliga a decidir algo mucho más inmediato: quién se queda viviendo en la casa familiar. Esta cuestión suele mezclarse con la custodia de los hijos, la situación económica de cada parte y la necesidad de garantizar estabilidad a los menores. Y es que, una persona puede ser dueña de toda la casa o de una parte de ella y, aun así, no poder vivir allí si una resolución judicial ha atribuido el uso al otro progenitor o a los hijos.

El problema aparece cuando uno de los excónyuges quiere vender y el uso de la casa está concedido al otro cónyuge. La abogada de divorcios Laura Lobo afirma que “puedes vender tu casa aunque tu ex tenga el uso, pero hay un problema”. Según explica la letrada, es “muy común que, a consecuencia de un divorcio, se atribuya el uso de la vivienda a uno de los cónyuges. Ante esto, la gente se pregunta si la casa queda paralizada, si no se puede vender, si no se puede transmitir a un tercero, pero eso no es cierto”.

Vender la casa tras un divorcio

La clave está en que la venta no elimina automáticamente el derecho de uso. “Por supuesto que la casa se puede vender aunque el uso esté atribuido a una persona”, señala Lobo. La abogada añade que esto también puede ocurrir cuando el uso de la vivienda se ha concedido por la presencia de hijos menores: “Aunque el uso esté atribuido a un menor de edad, la casa se puede vender”. Es decir, la existencia de una sentencia o acuerdo que permite a una persona seguir viviendo en la vivienda familiar no impide necesariamente la transmisión de la propiedad. Lo que sí condiciona es el valor real de mercado, el interés de posibles compradores y las facultades prácticas de quien adquiera el inmueble. Y es que, comprar una casa con un derecho de uso vigente no equivale a comprar una casa disponible para entrar a vivir.

El problema de vender una casa después del divorcio si tu ex sigue viviendo en ella / INFORMACIÓN

Ahí está el punto que, según la abogada, muchos propietarios pasan por alto. “El hecho de que se venda la casa no hace que se extinga este derecho de uso”, advierte. En otras palabras, si una tercera persona compra la vivienda, adquiere la propiedad, pero debe respetar la situación existente. Lobo lo resume así: “El comprador de esa casa la compra sabiendo que hay alguien que tiene el derecho a vivir en esa casa y que no le podrá echar hasta que ese derecho se extinga”.

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En la práctica, vender una vivienda con uso atribuido obliga a actuar con transparencia. La persona compradora debe conocer que no podrá disponer libremente del inmueble mientras ese derecho siga vigente. Si el uso corresponde a un excónyuge con hijos menores, la duración puede estar vinculada a la mayoría de edad de los hijos o a lo fijado judicialmente. Si no hay hijos menores o se trata de otras circunstancias familiares, puede existir un límite temporal concreto.